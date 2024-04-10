З України масово виїхали спеціалісти: кого бракує на ринку праці

Через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів. А це означає, що щонайменше 500 дітей з порушенням мовлення втрачають свого наставника.

Як та чи можливо спинити цей процес у країні, яка воює, розповість кореспондентка ТСН Олена Гущик.

В Україні бракує логопедів – причини

До логопеда шестирічна Варвара приходить тричі на тиждень. Все, що хоче сказати, поки пояснює на картках, дотиком або вигуком.

Варя – з родини переселенців. Їхнє рідне Рубіжне нині під окупацією. Коли переїхали до Києва у травні 2022-го, одразу довго шукали спеціаліста для доньки.

"У нас в центрі є черга на заняття. Дітки чекають, щоб попасти хоча б на діагностику", – кажуть працівники медцентру.

Заняття з логопедом мають бути системними, і перерва в них для таких дітей, як Варвара, може означати, що треба починати все заново. Щоб такого не сталося, враховучи переїзди та ситуацію в країні, її мамі довелося опанувати нову професію.

"Коли в мене з’явилася така дитина, довелося отримувати другу освіту – логопедичну", – каже мати дівчинки.

Заняття Варвари з логопедом

І це лише в цьому центрі в столиці країни. Що в решті областей? Логопеди, особливо ті, які займаються найскладнішими випадками, виїжджають з країни швидше, аніж нові здобувають освіту.

"Зараз очного навчання майже немає, студенти або за кордоном, або сидять у себе вдома і, на жаль, такої кількості людей, яку б я хотіла бачити, її немає", – каже логопед-дефектолог Ольга Гаврилова.

Яких спеціалістів бракує в Україні

Спеціалістів меншає з кожним роком – про це говорить і офіційна статистика. І йдеться не лише про логопедів.

"Від початку повномасштабного вторгнення в кілька разів зріс попит на психологів і психіатрів. Власне, з медициною ми бачимо саме зростання кількості вакансій подекуди на 60-70%, як порівнювати до повномасштабного вторгнення", – каже редакторка WORK.UA Євгенія Кузенкова.

Найбільший дефіцит з'явився у сфері медицини, а ще серед робітничних професій. Загалом там, де опанувати навички неможливо навіть за рік. А все тому, що все більше людей обирають роботу онлайн. Без тривалого навчання.

Серед тих, хто нині працює онлайн, і Валерія. Вона з Донецька. Після окупації жила і працювала в дитячому центрі в Києві. Допоки не втратила дім вдруге і не виїхала з України до Німеччини.

"В якийсь момент я зрозуміла, що я вже не можу. А для діток потрібна віддача, потрібна енергія. Тому я зрозуміла, що мені краще виїхати", – каже Валерія.

Заняття з логопедом

Повертатися поки не планує. Працює онлайн і залучає до уроків ще й батьків.

"Ми працюємо в форматі супровізії. Тобто я переглядаю відео з батьками, надсилаю їм якісь рекомендації стосовно подальших занять, потім ми телефонуємо. Тобто батьки є моїми руками, а я їм керую. І тоді процес налагоджено, бо дитинка не може висидіти в онлайні", – каже Валерія.

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Нагадаємо, де найбільше платять в Україні та скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру.

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