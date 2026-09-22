З України не можуть видворити злочинця, якого 9 років розшукують у Польші

Польський кордон / © із соцмереж

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В Україні з 2017 року переховується 63-річний громадянин Польщі, який розшукується правоохоронцями своєї країни за вчинення податкових та економічних злочинів та якого через низку причин стало важко екстрадувати — про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах України, цьому громадянину у Польщі інкримінують участь у злочинній організації, яка своєю чергою, займалась відмивання коштів та податковим шахрайством з метою зменшення державних зборів у великих розмірах.

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Крім того, за даними Львівської обласної прокуратури, з екстрадицією до Польщі цього чоловіка виникла справжня епопея — по факту у Польщі йому вже винесено вирок, у лютому він був таки затриманий у Львові. За даними відкритих джерел, певний час поляк перебував у СІЗО, потім за рішенням суду йому призначили домашній арешт, а пізніше відпустили під особисте зобов’язання. Станом на зараз у прокуратурі повідомляють, що цей чоловік переховується.

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«Іноземець з 2017 року переховується в Україні, аби уникнути відповідальності за вчинення податкових та економічних злочинів на батьківщині. У Польщі іноземцю вже винесено вирок за одним із кримінальних проваджень, тоді як інше перебуває на стадії досудового розслідування. Загальний розмір збитків, завданих державному бюджету сусідньої країни, за даними слідства, перевищує 120 млн. євро», — повідомила обласна прокуратура.

За даними цього відомства, у лютому 2026 цього іноземця затримали у Львові.

«Згодом Міністерством юстиції України та Офісом Генерального прокурора було прийнято рішення про його видачу Польщі. Зважаючи на те, що чоловік протягом довгого часу перебуває в розшуку на батьківщині, єдиним гарантованим способом його екстрадиції є тримання під вартою. Це єдиний доступний законний механізм, який дозволить виконати зобов’язання перед Польщею та екстрадувати її громадянина. Попри це, суд першої інстанції відмовив прокуратурі у застосуванні до нього такого запобіжного заходу. Законність рішень Мін’юсту та Офісу Генерального прокурора про екстрадицію іноземця була підтверджена судами першої та апеляційної інстанцій. Наполягаючи на триманні під вартою як єдиному заході, що спроможний забезпечити фактичну передачу особи компетентним органам Польщі, прокурори звернулися з апеляційною скаргою», — повідомив відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

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