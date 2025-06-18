З укриття повернулись додому і загинули: у Києві жінка втратила двох синів

Наслідки атаки по Солом'янському районі / © МВС

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У Солом’янському районі Києва через атаку Росії по житловому будинку загинула 21 людина.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з місця кривавого удару РФ по житловому будинку у Солом’янському районі Києва повідомила, що пошуки людей тут уже завершені.

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Одна із жінок чергувала біля будинку. Там жили її мама та бабуся. Зараз їхні тіла дістали, однак впізнати їх можна тільки за допомогою ДНК-експертизи.

«Протягом сьогоднішнього ранку на Солом’янці з-під завалів дістали ще 8 тіл. Серед них і 2 хлопців — двоє синів мами Ані, яка приїхала з Чернігівщини, щоб дізнатись, що з її дітьми, які ще вночі під час російської атаки ще виходили на зв’язок, а коли ракета влучила у будинок — перестали відповідати на дзвінки», — каже Юлія Кирієнко.

Відомо, що чоловіки спочатку були в укритті, а потім вирішили повернутися до квартири. Максиму було 32 роки, Артему — 29. У Максима є дівчина, яка в ту ніч ночувала у мами і вижила.

Більшість мешканців з будинку, який постраждав, отримали доступ до своїх квартир, щоб забрати цінні речі. Дехто з людей — тут ночував, бо не було куди йти.

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Будинок, який атакувала РФ, на 8 під’їздів. Ракета влучила у 7 під’їзд та повністю його зруйнувала до підвального приміщення. У першому під’їзді є укриття, в якому було більше 100 людей. Воно вціліло і туди приходили люди навіть із сусідніх приміщень.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Протягом дев’яти годин окупанти атакували столицю безпілотниками та ракетами. Зокрема, “Кинджалами”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СОЛОМ'ЯНКА В ЦІ ХВИЛИНИ: рідні ЗАГИБЛИХ досі приходять на МІСЦЕ УДАРУ!