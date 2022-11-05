"З військової точки зору у росіян там немає шансів" – експерт про тактику окупантів у Херсоні

Росія зараз проводить операцію з виведення своїх військ з Херсона та виходу з міста.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Щоб провести велику битву, треба мати великі сили (росіянам - ред.) і мати сенс проведення цієї великої битви. Який сенс провести таку битву і все рівно програти, тому що з військової точки зору у росіян там немає шансів. Ну можна туди ще завести 50 тисяч "мобіків", яких перекрошить українська армія, можна потім ще зібрати і завезти, таким чином можна розтягнути час ще на пів року, коли в цю "топку" вкидати російських "мобіків" і створювати якісь перепони для того, щоб українська армія звільнила правий берег", - зазначив він.

За його словами, з військової точки зору, у росіян немає перспектив розвитку наступу у Херсоні, там немає перспектив збереження цього плацдарму.

"Зараз Росія проводить операцію з виведення російських військ на лівий берег, формуючи лінію оборони. Ця операція проводиться під прикриттям інформаційно-психологічних операцій, йде дуже багато заяв і Путіна і Стремоусова на одному рівні. Зараз йде спроба вивезти максимально обережно регулярні, підготовлені сили на лівий берег, там сформувати лінію оборони і а мобиками прикрити відхід всіх основинх сил, і потім спробувати евакуювати цих "мобіків", - наголосив Самусь.

Експерт також зазначив, що українська армія зараз дуже ефективно знищує переправи та плавзасоби, якими росіяни намагаються виводити свої війська на лівий берег, і таким чином, ситуація для них загострюється. І росіяни просто утилізують свої війська.

Ситуація на Херсонщині

Станом на кінець жовтня українські військові звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

ЗСУ прорвали лінію фронту в Херсоні.

На Херсонщині окупанти підривають всі можливі для використання плавзасоби.

Міністр оборони України Олексій Резніков також пояснив, що ЗСУ трохи сповільнили наступ на Херсонщині через погодні умови.

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