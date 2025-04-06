З вокзалу на Борщагівку за 5 тисяч: як у Києві таксисти заробляють на військових у комендантську годину

У комендантську годину таксисти намагаються заробити на пасажирах

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У Києві таксисти намагаються заробити на пасажирах, які приїжджають у місто до початку або під час комендантської години, і не можуть далі пересуватися містом. За це вони просять з клієнтів суми з трьома нулями та гарантують, що без проблем довезуть через блокпости.

На Борщагівку за 5тисяч гривень

Свою історію нам розповів військовослужбовець, який днями повернувся з фронту до Києва. Він прибув поїздом о 2:30, саме під час дії комендантської години.

На Центральному залізничному вокзалі до воїна налетів кагал з таксистів, пропонуючи свої послуги.

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Чоловік поцікавився у них, скільки коштує доїхати до Борщагівки у комендантську годину. Один оцінив поїздку (протяжність – 11 кілометрів) у 5 тисяч гривень, мовляв, знає «усі явки та паролі» від блокпостів та має перепустку — дозвіл пересуватися містом у комендантську годину.

Інший пропонував доїхати за 2 тисячі гривень, а третій погоджувався завезти за 1,5 тисячі гривень.

Військовий був шокований такою настирливістю та жадібністю таксистів. Каже, що підійшов до поліцейських, запитав, чи є якась можливість дістатися додому, а ті йому відповіли, мовляв, ніякої, чекайте до закінчення комендантської години.

Чоловік пересидів ніч у залі очікування для військових, а додому поїхав на швидкісному трамваї за 8 гривень.

Поліція додатково перевірить таксистів

ТСН.ua поцікавився у КМВА, чому у Києві комендантська година діє не для всіх і на яких підставах біля Центрального залізничного вокзалу працюють таксисти у обмежений для цього час. Звідки у шоферів перепустки, які дозволяють їм пересуватися містом у комендантську годину та ще й заробляти на військових?

У Київській міській військовій адміністрації нам повідомили, що сприймають наше питання, як запит на додаткову перевірку.

«Ми передали відповідне звернення до органів Національної поліції для визначення переліку транспортних засобів, які здійснюють послуги з перевезення після півночі в районі Центрального залізничного вокзалу. Також повідомляємо, що заходи перевірки автотранспортних засобів, які переміщуються в комендантську годину, здійснюються Національною поліцією на постійній основі», — розповіли ТСН.ua у пересслужбі КМВА.

Перепустки змінять формат

Там додають, що перевірки проводяться постійно органами Національної поліції при зупиненні транспортних засобів, що порушують обмеження комендантської години. А перепустки, у разі порушень, вилучаються.

«Разом з тим, за окремим дорученням начальника КМВА Тимура Ткаченка організовано перевірку виданих перепусток по лінії КМДА. Таких наразі видано близько 9 тисяч. Виявлено окремі порушення правил обліку перепусток. У зв’язку з виявленими невідповідностями в реєстрі виданих перепусток (порушення правил обліку перепусток) наразі розробляється новий формат цього документу, механізм перевірки наявності підстав для його видачі (цифровізація). Після погодження інструменту з Силами оборони та Київської обласною військовою адміністрацією перепустки підлягатимуть заміні», — зазначають у КМВА.

Там підкреслюють, що після розробки нового алгоритму Київська міська військова адміністрація повідомить про це громадськість. Поки не відомо, коли запрацюють нові перепустки.

Перепустки будуть до кінця війни

У КМВА запевняють, що режим пересування за перепустками зберігатиметься у Києві на весь період наявності комендантської години. Мовляв, це дає змогу пересуватися вантажному автотранспорту, автотранспорту комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури під час обмежень вночі.

«Збереження належного порядку дії пропускного режиму та режиму обмежень забезпечується шляхом перевірок, звіряння реєстру перепусток службами під час огляду зупинених транспортних засобів. Наразі, аби уникнути зловживань і розірвати «схеми», які могли б виникнути у зв’язку зі зловживаннями посадових осіб, відповідальних за видачу та облік перепусток, розробляється новий алгоритм видачі, обліку та перевірки перепусток. Відповідно після його затвердження перепустки, які діють нині — будуть вилучені або втратять свою актуальність», — зауважують в КМВА.

Що кажуть у поліції?

У патрульній поліції Києва поки не змогли підтвердити інформацію про те, що отримували вказівки про додаткові перевірки таксистів, які працюють біля Центрального залізничного вокзалу.

У поліції Києва пояснюють, що людям не заборонено знаходитися у приміщенні вокзалу під час дії комендантської години. Тому там перебувають пасажири, що дістаються до столиці нічними поїздами. А серед людей на вокзалі, можуть бути і таксисти, які поставили свої автівки поруч з терміналом.

Від себе зазначимо, що місто чи інші транспортні структури, вже давно мали б продумати рішення, як діставатися до домівок у комендантську годину людям, які приїжджають під час її дії у Київ. Особливо, військовим, яким важлива кожна хвилина перебування вдома після фронту.

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