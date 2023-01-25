З яких літаків і якими ракетами Росія обстрілює Україну: авіаексперт розповів

Експерт розповів, які літаки застосовує РФ для обстрілу України і які ракети важко збивати та чому.

Росія використовує для обстрілу України штурмовики Су-25, Су-34, стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, а також різного типу ракети, що залежить від регіону, по якому хочуть вдарити окупанти.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua Валерій Романенко - авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова.

"Давайте розділимо обстріли ліній фронту і наших міст, які розташовані поблизу бойового зіткнення і на території вглибині України, не контрольованій ворогом. На лінії фронту основні літаки, які використовуються – це штурмовики Су-25 і винищувачі-бомбардувальники, або, як росіяни їх трактують, фронтові бомбардувальники Су-34", - каже експерт.

За його словами, росіяни втратили вже повноцінний полк Су-25, та навіть більше. "А полк – це щонайменше дві ескадрильї по 12 літаків. Я кажу лише про літаки, які у вигляді уламків валяються на землі. Можуть ще бути пошкоджені літаки, які повернулися на свої бази, але падіння їх не видно", - пояснює він.

За словами Валерія Романенка, у прифронтових містах окупанти застосовують стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

"Тепер міста, які росіяни обстрілюють зі своєї стратегічної авіації, здійснюють пуски ракет Х-22, – це літаки Ту-22М3 – стратегічні бомбардувальники. Вони рідко використовують бомби, лише по Маріуполю використовували надважкі бомби, а так вони запускають крилаті ракети Х-22. Ці ракети, на жаль, нам дуже важко збивати, бо вони хоч і крилаті, але у них понад дві швидкості звуку і невелика дальність для того, щоб був час зреагувати на цю ракету", - розповів він.

А міста вглибині України, за словами експерта, росіяни під час кожного масованого нальоту обстрілюють крилатими ракетами Х-555 і Х-101.

"Це крилаті ракети, які можуть багато разів, згідно з програмою, змінювати напрямок руху, щоб ППО не змогла їх відстежити і щоб вони могли обійти позиції ЗРК", - сказав експерт.

Окрім того, він додав, що є російські літаки, які спочатку з території Білорусі, а тепер з РФ здійснюють запуски тактичних ракет Х-59.

"Ними стріляли особливо по Одесі, Кіровоградщині, Миколаєву, Харкову. Але це вже тактичні ракети, як модернізовані, то з дальністю 200-230 км. І росіяни всі ці пуски здійснюють не з нашої території. Вони з такої глибини своєї території випускають, що навіть комплекси С-300 нездатні їх там дістати", - резюмував Валерій Романенко.

Нагадаємо, впродовж доби Сили оборони України знищили ворожий літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 безпілотники типу "Орлан-10".

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