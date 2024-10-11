З якою метою до Білорусі перекинули російські МіГ-31К: відповідь експерта

Цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром "Саваслейка", вивіши з ладу шість літаків-носіїв ракет "Кинджал".

Перебазування російських носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.ua Аліні Туришин виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло.

Він нагадав, що в серпні цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром Саваслейка, який знаходиться за 650 км від українського кордону і тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР один МІГ-31К був знищений, а 5 цих літаків було пошкоджено.

“Це був відчутний ляпас Російській Федерації, бо за різними оцінками літаків МІГ-31К у них нараховується 24 одиниці. Відповідно виведення з ладу 6 машин - це втрата чверті цього повітряного флоту. Цей літак для росіян унікальний, бо він єдиний є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал””, - зазначив Дмитро Жмайло, додавши, що українські війська не вражають аеродроми на території Республіки Білорусь.

Водночас експерт зазначив, що на військові маневри Білорусі біля кордонів з Україною, які почалися під час Курської операції з метою скувати наші резерви, українське МЗС та військово-політичне керівництво відреагувало досить жорстко.

“Ми прямо говорили, що якщо будуть якісь провокації, ми будемо відповідати жорстко”, - нагадав Дмитро Жмайло, зазначивши, що Білорусь мало зацікавлена у російських провокаціях, знаючи про збільшення української військової потужності.

Експерт висловив сумнів, що російські МІГ-31К був застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі.

“Скоріше за все, вони будуть вчиняти різноманітні провокації для оголошення повітряної тривоги і тримати наші Повітряні сили в постійній напрузі та будуть здійснювати якісь маневри з патрулювання вздовж російсько-білоруського кордону”, - припустив він.

Нагадаємо, 10 жовтня, до сусідньої Білорусі прилетів другий винищувач МіГ-31К Повітряно-космічних сил РФ. Напередодні до країни-сателіта Російської Федерації прилетів перший літак.

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