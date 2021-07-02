З’явилось відео трагічної ДТП біля Львова, в якій загинув 11-річний водій: хлопчика вже поховали

Батько дитини своєї провини не визнає

На Львівщині насмерть розбився 11-річний хлопчик, який за кермом БМВ, віз на авто п’яних дорослих. Двох пасажирів - батька дитини та ще одного чоловіка ушпиталили.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У селі щойно поховали 11-річного Дениса. На місці ДТП горить лампадка і досі розкидані уламки автомобіля. Сама аварія сталося опівночі на сільській ґрунтовій дорозі. За словами свідків, авто їхало зі швидкістю понад 100 кілометрів. ТСН стало доступні відео з камери спостереження, з моментом аварії.

Родичі загиблого хлопчика розповіли, що батько колишній ДАІвець з неоднозначною репутацією, начебто, відомий тим, що брав хабарі. Він власник тутешньої крамниці-кав’ярні. Слідство встановило: саме там він з товаришем пиячив. Згодом вирішив розважитися і посадив дитину за кермо. А після аварії - ані швидку, ані поліцію батько не викликав. Це зробив випадковий свідок ДТП.

«Дитину посадили за кермо, за чужу машину, темно… Посадили за кермо два п’яних бика, самі сіли позаду. Машина сказали, що 120 їхала, дитинка маленька, ще 12 років не має, не справилася з кермуванням. Головне, що це не вперше. Дуже б хотілося, щоб він поніс відповідальність», - кажуть рідні хлопчика.

Новини України: неподалік Львова у ДТП загинув 11-річний хлопчик – хто дозволив йому сісти за кермо

Бабуся і мама Дениса розповіли, що залишили хлопчика з батьком на годину і за цей час усе сталося. «Він вийшов і пішов до швидкої, щоб його рятували, він навіть не пішов ні до дитини, ні до мене, я кричала, він просто пішов, знімав і кидав у «Фейсбук» як йому синці замазують, а до дитини він навіть не підійшов», - обурюються жінки діями батька хлопчика.

Родичі кажуть, батько своєї вини не визнає. Стверджують, чоловік сам сідав не раз за кермо п’яний і часто змушував дитину кермувати. І що дуже пишався тим, що малий рулить сам.

Нині рідні бояться, що чоловік уникне відповідальності, бо має зв’язки у правоохоронних органах.

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