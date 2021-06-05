З'явилося нове фото: у Києві продовжують шукати 16-річну дівчину, яка зникла майже півтора року тому

Прикмети Ліберті Боднар: зріст 165 см, середньої статури, має довге русяве волосся, сіро-голубі очі.

У Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому.

На днях до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомила пресофіцерка Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

У січні 2020 року до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Боднар Ліберті Анатоліївни, 2004 року народження. Слідчі тоді відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

"Відтоді пошуки не припинялися, але в нас було лише дитяче фото дівчини. А на днях оперативним шляхом до нас потрапило нове фото Ліберті, де вона вже доросла 16-річна дівчина. У тому, що вона жива, навіть сумнівів не маємо. Ми продовжуємо пошуки і перебуваємо на постійному зв'язку з її родичами", - каже Федоровська.

Поліція Києва / Facebook

Прикмети Ліберті Боднар: зріст 165 см, середньої статури, має довге русяве волосся, сіро-голубі очі.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто має інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.

Нагадаємо, під Вінницею породілля за півтора місяця повернулася за покинутою дівчинкою.

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