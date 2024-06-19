З’їж карамельку та тримай цигарку: чому полоненим путінським вбивцям в Україні запропонували майже ресторанне меню

На сайті держзакупівель зазначено, що табір для військовополонених приймає участь в тендерах, купляючи крекери, згущене молоко та інші солодощі.
Українські установи, де в очікуванні обмінів, перебувають полонені російські окупанти, десятками кілограмів закуповують карамельки, десятки упаковок крекерів, згущеного молока, халви, шоколадок та цигарок. Всі ці дані містяться у відкритому доступі на сайті держзакупівель prozorro.gov.ua.
На аншлаг цих калорійних продуктів звернули увагу користувачі соцмереж після 31 травня, коли стався черговий обмін полоненими і до України з російського полону серед інших повернувся вкрай схудлий нацгвардієць. Тоді його фото прокоментували тисячі українців, зазначивши, що український захисник повернувся як скелет, а російських полонених вбивць в Україні відгодовують всім найкращим.
"Хочеться кричати на весь світ…", - написала в соцмережі одна з українок, прокоментувавши фото нацгвардійця, який повернувся нещодавно з російського полону. А інша з жінок зазначила, що "у нас їхніх (російських полонених – Ред.) відгодовують…".
Як з’ясував ТСН.ua, один з нещодавніх тендерів, в якому приймала участь одна з українських держустанов "Табір для тримання військовополонених", тендер, у якого зараз є статус завершеного – це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 тис. 999 грн. 82 коп. В оголошенні зазначено, що строк поставки товара – до 31 грудня 2024 року.
Завершеним значиться і тендер, в якому фігурують 30 упаковок згущеного молока. Замовником в документі також значиться установа, де утримуються російські військовополонені. Згідно умов тендера, вартість цих солодощів для російських окупантів складає 1 тис. 286 грн. 40 коп.
Крім цього, на сайті держзакупівель вказано, що один з тендерів – це оголошення про купівлю 72 одиниць безалкогольного напою "Coca-Cola".
Серед інших тендерів, в яких приймала участь ця установа, були оголошення про купівлю крекерів, шоколаду, халви, сухариків з родзинкою. А в травні минулого року на сайті держзакупівель була опублікована інформація про участь установи для утримання російських полонених в тендері із закупівлі 180 пачок цигарок на загальну суму 12 тис. 280 грн.
В Департаменті з питань виконання кримінальних покарань ТСН.ua повідомили, що прокоментують аргументацію закупівель, про які ми спитали пенітенціаріїв та запропонували надіслати інформаційний запит. ТСН.ua направив перелік питань. Ми запитали про те, для кого ж саме призначені ці продукти та за якими критеріями було визначено, що під час перебування в цій установі потрібні, наприклад крекери. ТСН.ua опублікує відповіді, щойно вони надійдуть.
Чим керуються, годуючи карамельками
Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов висловив власну думку щодо того, якими критеріями керуються ті посадовці, які купляють для установ з утримання російських полонених карамельки, згущене молоко та ще даючи закурити.
"Україна є державою, яка сумлінно дотримується норм права та алгоритму, який визначається міжнародними конвенціями, зокрема – Женевською. Те, що росіяни застосовують тортури та фізично знищують наших полонених – це ні для кого не є таємницею. Чи маємо ми орієнтуватись на поведінку Росії? Ні", - каже Владислав Селезньов.
Та продовжує: "Але у мене виникає очевидне запитання. Чому Росія, яка грубо порушує норми та права, досі перебуває в Раді безпеки ООН, в ООН? Чому Ліга Націй спромоглася викинути геть Радянський Союз після того, як він незаконно вдерся на територію сусідньої Фінляндії? Є всі підстави реалізувати такий кейс як викинути Росію звідти".
За словами Селезньова, гарний та калорійний раціон для полонених російських військових – це лише одна з складових норм та правил, які визначаються міжнародним законодавством.
"Україна повністю дотримується визначених норм та правил щодо харчування, утримання та поводження з військовополоненими. Це наш плюс", - каже Селезньов.
Раніше повідомлялось про те, що більшість з окупантів, які навіть побували в полоні, повернуться вбивати.
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