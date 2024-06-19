З’їж карамельку та тримай цигарку: чому полоненим путінським вбивцям в Україні запропонували майже ресторанне меню

На сайті держзакупівель зазначено, що табір для військовополонених приймає участь в тендерах, купляючи крекери, згущене молоко та інші солодощі.

Українські установи, де в очікуванні обмінів, перебувають полонені російські окупанти, десятками кілограмів закуповують карамельки, десятки упаковок крекерів, згущеного молока, халви, шоколадок та цигарок. Всі ці дані містяться у відкритому доступі на сайті держзакупівель prozorro.gov.ua.

На аншлаг цих калорійних продуктів звернули увагу користувачі соцмереж після 31 травня, коли стався черговий обмін полоненими і до України з російського полону серед інших повернувся вкрай схудлий нацгвардієць. Тоді його фото прокоментували тисячі українців, зазначивши, що український захисник повернувся як скелет, а російських полонених вбивць в Україні відгодовують всім найкращим.

"Хочеться кричати на весь світ…", - написала в соцмережі одна з українок, прокоментувавши фото нацгвардійця, який повернувся нещодавно з російського полону. А інша з жінок зазначила, що "у нас їхніх (російських полонених – Ред.) відгодовують…".

Як з’ясував ТСН.ua, один з нещодавніх тендерів, в якому приймала участь одна з українських держустанов "Табір для тримання військовополонених", тендер, у якого зараз є статус завершеного – це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 тис. 999 грн. 82 коп. В оголошенні зазначено, що строк поставки товара – до 31 грудня 2024 року.

Завершеним значиться і тендер, в якому фігурують 30 упаковок згущеного молока. Замовником в документі також значиться установа, де утримуються російські військовополонені. Згідно умов тендера, вартість цих солодощів для російських окупантів складає 1 тис. 286 грн. 40 коп.

Тендер по закупівлі згущеного молока. Скріншот з сайта prozorro.gov.ua

Крім цього, на сайті держзакупівель вказано, що один з тендерів – це оголошення про купівлю 72 одиниць безалкогольного напою "Coca-Cola".

Тендер по закупівлі напоїв Coca-Cola. Скріншот з сайта prozorro.gov.ua

Серед інших тендерів, в яких приймала участь ця установа, були оголошення про купівлю крекерів, шоколаду, халви, сухариків з родзинкою. А в травні минулого року на сайті держзакупівель була опублікована інформація про участь установи для утримання російських полонених в тендері із закупівлі 180 пачок цигарок на загальну суму 12 тис. 280 грн.

Тендер по закупівлі цигарок. Скріншот з сайта prozorro.gov.ua

В Департаменті з питань виконання кримінальних покарань ТСН.ua повідомили, що прокоментують аргументацію закупівель, про які ми спитали пенітенціаріїв та запропонували надіслати інформаційний запит. ТСН.ua направив перелік питань. Ми запитали про те, для кого ж саме призначені ці продукти та за якими критеріями було визначено, що під час перебування в цій установі потрібні, наприклад крекери. ТСН.ua опублікує відповіді, щойно вони надійдуть.

Тендер по закупівлі карамельок. Скріншот з сайта prozorro.gov.ua

Чим керуються, годуючи карамельками

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов висловив власну думку щодо того, якими критеріями керуються ті посадовці, які купляють для установ з утримання російських полонених карамельки, згущене молоко та ще даючи закурити.

"Україна є державою, яка сумлінно дотримується норм права та алгоритму, який визначається міжнародними конвенціями, зокрема – Женевською. Те, що росіяни застосовують тортури та фізично знищують наших полонених – це ні для кого не є таємницею. Чи маємо ми орієнтуватись на поведінку Росії? Ні", - каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Але у мене виникає очевидне запитання. Чому Росія, яка грубо порушує норми та права, досі перебуває в Раді безпеки ООН, в ООН? Чому Ліга Націй спромоглася викинути геть Радянський Союз після того, як він незаконно вдерся на територію сусідньої Фінляндії? Є всі підстави реалізувати такий кейс як викинути Росію звідти".

За словами Селезньова, гарний та калорійний раціон для полонених російських військових – це лише одна з складових норм та правил, які визначаються міжнародним законодавством.

"Україна повністю дотримується визначених норм та правил щодо харчування, утримання та поводження з військовополоненими. Це наш плюс", - каже Селезньов.

Раніше повідомлялось про те, що більшість з окупантів, які навіть побували в полоні, повернуться вбивати.

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