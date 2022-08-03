"За 11 хвилин збили 7 "елітних" російських літаків": ППОвець ЗСУ розповів про найбільшу масовану атаку на Київ

Найскладнішим був перший місяць. Не було пауз - закінчився напад на Київ - почався на Ізюмському напрямку, закінчився Ізюмський - починається напад на Одесу. І це все по колу.

Найважчим під час повномаштабної війни Росії проти України був перший місяць.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів підполковних Денис Смажний.

"Перший місяць. Це було одне суцільне чергування з постійними атаками. Не було пауз - закінчився напад на Київ - почався на Ізюмському напрямку, закінчився Ізюмський - починається напад на Одесу. І це все по колу", - каже Смажний.

Він також згалав про наймасовішу ракетну атаку за останні 5 місяців.

"Київ. Масована атака була і на землі, і на небі. За 11 хвилин було збито 7 літаків, майже вся ескадрилья лягла! Таке відчуття, що це була атака останньої надії. Вони заходили близько в зону поразки, ми їх "хлопали". Ми дуже багато тоді знищили, і після цього повітряні атаки на Київ припинилися. Це їхня "еліта", "непереможна міць", і всі вони були знищені", - розповів ППОвець.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що справжній наступ окупантів буде не на Донбасі.

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