"За 15 хвилин до ракетного удару бабуся прощалась, передчувала": онук мешканки Дніпра (фото, відео)

Родич однієї з мешканок будинку, куди влучила російська ракета, каже, що родина не може навіть поховати свою бабусю.

Стало відомо про ще одні трагічні наслідки влучання російської ракети в багатоповерхівку Дніпра 14 січня.

Про них в коментарі для ТСН.ua розповів Данило Журавський - онук жінки, яка в момент атаки перебувала в своїй квартирі та тіло якої так і не знайшли.

"Я можу говорити впевнено, ми вже пережили цей момент. Вже пройшло 6 днів, моєї бабусі немає, ховати просто нічого. Її просто розірвало на шматки, на такі дрібні шматки, що просто неможливо ідентифікувати. Тому доведеться моєму дядькові, у якого взяли зразки ДНК, чекати, коли в пересіяному смітті можуть бути знайдені частинки тіл. Знаходять пальці та ще щось", – розповів нам Данило.

За його словами, бабуся, 73-річна Олена Михайлівна Журавська, десь за 15 хвилин зателефонувала його дядькові та сказала про те, що хоче попрощатися.

"Мій дядько Роман з родиною – вагітною дружиною та двома маленькими дітьми – пішов до церкви, а бабуся залишилась вдома. Дядько з родиною є дуже віруючою людиною. Так от, бабуся сказала дядькові, що вночі їй відкрився Бог та сказав їй, що забере її. Передчувала та не жартувала. Ще зауважу, що коли дядько говорив з нею телефоном в той момент, перед влучанням ракети, ніякого вибуху не було. Не було ніяких звуків роботи ППО. Ракета на величезній швидкості влучила в будинок".

До цього Данило додає, що є обгрунтована підозра вважати, що ракета окупантів влучила саме в квартиру, де знаходилась його бабуся.

"На четвертому поверсі, до другого, був просто спресований бетон. Бабуся перебувала в вітальні, звідки був вид на Дніпро. Туди влетіла ракета", – каже Журавський.

Про Олену Михайлівну він згадує так: "Вона 27 років пропрацювала викладачем в дитячому садку. Була дуже витонченою, сором’язливою жінкою. Красиво одягалась, соромилась різких висловів, ніколи не приймала такого, коли хтось говорив погані слова, мати. Ніколи нікому не бажала зла, ходила до церкви".

Та резюмує, що всі фото, на яких зображена жінка, були знищені російською ракетою.

"Залишились тільки ті, що були в телефоні…"

Ракетний удар по Дніпру 14 січня: що відомо

Трагедія, яка сколихнула всю Україну трапилася 14 січня. У суботу, коли більшість мешканців перебували вдома, росіяни вдарили ракетами по Дніпру та влучили в багатоповерхівку. Загинуло 46 мирних мешканців, які у вихідний день перебували вдома або проходили повз. Ще 80 людей поранені. Станом на 20 січня у лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.

Точка болю - Дніпро: якою буде доля людей, які втратили все

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