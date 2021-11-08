Послугу у паперовому форматі, як і раніше, надаватимуть ЦНАПи. / УНІАН

За 15 хвилин і не виходячи з дому: коли прописка онлайн запрацює у всій Україні

За 15 хвилин і не виходячи з дому: коли прописка онлайн запрацює у всій Україні

Від 1 грудня ця послуга почне точково з’являтися в регіонах.

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт, який дозволяє змінювати місце реєстрації не виходячи з дому. Чиновники обіцяють - це забиратиме не більше 15-ти хвилин. До того ж, не доведеться стояти в чергах і збирати пакети документів. У пілотному проєкті вже взяли участь 7 міст.

Про те, коли електронна прописка запрацює по всій Україні - 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ця послуга завжди була однією з найпопулярніших. Більшість реєстрів раніше були паперові. Тепер їх усі зібрали в єдину електронну базу даних. Верховна Рада вже ухвалила в другому читанні законопроєкт, який дозволяє змінювати місце реєстрації онлайн. Він набуває чинності від 1 грудня. І відтоді пункт "Реєстрація місця проживання" має з'явитися і в застосунку "Дія", і на порталі.

"Якщо прописуватися у власному житлі, то це відбувається декларативно. Ви авторизуєтеся в "Дії", підтягується нерухомість, ви обираєте будинок або квартиру, де хочете прописатися, натискаєте "прописатися" і підписуєте електронним підписом цю послугу. Все, ви прописані", - пояснює міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це займатиме не більше 15 хвилин. Щоб прописатися в чужому житлі, потрібна згода власника. Теж електронна. Інформація про нове місце проживання підтягнеться в реєстр автоматично. Так само автоматично анулюється попередня прописка.

Отже:

Таку заяву оброблятимуть швидко. Чиновники ставлять термін - доба.

Більше не доведеться вистоювати черги в ЦНАПах, а чоловікам - ще й у військкоматах.

У паспорти не ставитимуть штампи, айді-картки існуватимуть без паперових довідок-додатків.

Соціальні та медичні послуги надаватимуть без прив'язки до місця прописки.

Але місце проживання в жодному разі не впливатиме на право власності. Це просто інформація для держави.

Цю ж послугу, у паперовому форматі, як і раніше надаватимуть ЦНАПи. Щоправда, і там чиновники обіцяють зменшити паперовову волокіту.

Прописка онлайн: як змінити місце реєстрації не виходячи з дому

"Якщо навіть особа звертається до центру надання адмінпослуг, її майно внесено в реєстр нерухомого майна. Достатньо зазначити на заяві, що вона є власником. Ми самостійно цю інформацію перевіряємо, без додаткових документів", - пояснює керівниця відділу реєстрації місця проживання Наталія Гава.

Від 1 грудня ця послуга почне точково з’являтися в регіонах. Там, де місцева влада буде готова до початку зими, швидше. Де не встигнуть - довше. Але в Мінцифри обіцяють, що за кілька місяців онлайн-прописка запрацює по всій Україні.

Нагадаємо:

У столиці перевірять квартири, в яких зареєстровано багато людей. Таких квартир-мурашників у столиці близько сотні, повідомляють у мерії. І в цих оселях реєструють нелегальних мігрантів, криміналітет та людей, які бажають отримувати соціальні, медичні та транспортні пільги. Вартість реєстрації коливається від трьох до чотирьох тисяч гривень на рік.

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