За 2 дні був би день народження: що відомо про пасажира Jaguar, якого застрелив поліцейський у Дніпрі

Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі й області.
Пасажиром авто Jaguar, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський, виявився місцевий 38-річний підприємець Джумбері Сілогава. За два дні чоловік мав святкувати свій день народження.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про чоловіка, якого застрелив поліцейський у Дніпрі.
Напередодні в Мережі з’явилася інформація про те, що поліцейський застрелив у Дніпрі пасажира Jaguar. Правоохоронці підтвердили цю інформацію. За даними ДБР, водій авто ігнорував правила дорожнього руху і патрульні зупинили транспорт. Пасажир поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп’яніння.
У машині перебували дорослі та діти, які відмовлялися вийти на вимогу поліцейських. За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці почала силою витягувати людей з авто і застосувала газовий балончик. Виникла бійка, під час якої патрульний тричі вистрелив із табельної зброї у спину чоловікові, внаслідок чого той помер.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина в Дніпрі. Патрульного за смертельний постріл затримали! Що ж сталося?
Що відомо про застреленого у Дніпрі чоловіка
За даними місцевих ЗМІ, пасажиром Jaguar був 38-річний Сілогава Джумбері Джумберович. Він 1 вересня мав святкувати свій 39-й день народження.
Людина з таким ім’ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець. За КВЕД Сілогава займався торгівлею з лотків та на ринках іншими товарами. Підприємець також організовував поховання та надавав ритуальні послуги. Він був зареєстрований в смт Петриківка на Дніпропетровщині.
Знайома родини Сілогави, якраз проживає в Петриківці, підтвердила програмі "Сніданок з 1+1" інформацію про бізнес сім’ї загиблого. Жінка розповіла, що в них є бізнес у Дніпрі та в усій області, зокрема у Петриківці та поряд розташованих селах.
У соцмережах вдалося знайти сторінку з іменем Наталія Сілогава, на якій розміщені оголошення про виготовлення пам’ятників та організацію поховань у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.
У Мережі також є сторінка з іменем Джумбері Сілогава, на головному фото якої розміщене фото чоловіка із двома, ймовірно, синами.
Додамо, що поліцейського, який застрелив чоловіка, було затримано. Правоохоронці з'ясовують правомірність застосування ним табельної зброї.
Зауважимо, за повідомленнями в Мережі, патрульний начебто вистрілив у чоловіка після того, як той чинив опір його напарниці і напав на поліцейську, вдаривши її кулаком в обличчя. Лице та руки правоохорониці були повністю у крові. Також повідомлялося, що пасажир авто перекинув інспектора через себе так, що останній головою вдарився об землю.
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