За 2 дні був би день народження: що відомо про пасажира Jaguar, якого застрелив поліцейський у Дніпрі

Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі й області.

Пасажиром авто Jaguar, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський, виявився місцевий 38-річний підприємець Джумбері Сілогава. За два дні чоловік мав святкувати свій день народження.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про чоловіка, якого застрелив поліцейський у Дніпрі.

Напередодні в Мережі з’явилася інформація про те, що поліцейський застрелив у Дніпрі пасажира Jaguar. Правоохоронці підтвердили цю інформацію. За даними ДБР, водій авто ігнорував правила дорожнього руху і патрульні зупинили транспорт. Пасажир поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп’яніння.

У машині перебували дорослі та діти, які відмовлялися вийти на вимогу поліцейських. За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці почала силою витягувати людей з авто і застосувала газовий балончик. Виникла бійка, під час якої патрульний тричі вистрелив із табельної зброї у спину чоловікові, внаслідок чого той помер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина в Дніпрі. Патрульного за смертельний постріл затримали! Що ж сталося?

Що відомо про застреленого у Дніпрі чоловіка

За даними місцевих ЗМІ, пасажиром Jaguar був 38-річний Сілогава Джумбері Джумберович. Він 1 вересня мав святкувати свій 39-й день народження.

Людина з таким ім’ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець. За КВЕД Сілогава займався торгівлею з лотків та на ринках іншими товарами. Підприємець також організовував поховання та надавав ритуальні послуги. Він був зареєстрований в смт Петриківка на Дніпропетровщині.

ФОП з іменем Сілогава Джумбері Джумберович / Скриншот

Знайома родини Сілогави, якраз проживає в Петриківці, підтвердила програмі "Сніданок з 1+1" інформацію про бізнес сім’ї загиблого. Жінка розповіла, що в них є бізнес у Дніпрі та в усій області, зокрема у Петриківці та поряд розташованих селах.

У соцмережах вдалося знайти сторінку з іменем Наталія Сілогава, на якій розміщені оголошення про виготовлення пам’ятників та організацію поховань у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.

Instagram-сторінка з іменем Наталія Сілогава та оголошеннями про виготовлення пам'ятників, організацію поховань / Скриншот

У Мережі також є сторінка з іменем Джумбері Сілогава, на головному фото якої розміщене фото чоловіка із двома, ймовірно, синами.

Джумбері Сілогава із, ймовірно, своїми дітьми / Скриншот

Ймовірно, сини Джумбері Сілогави / Фото з соцмереж

Додамо, що поліцейського, який застрелив чоловіка, було затримано. Правоохоронці з'ясовують правомірність застосування ним табельної зброї.

Зауважимо, за повідомленнями в Мережі, патрульний начебто вистрілив у чоловіка після того, як той чинив опір його напарниці і напав на поліцейську, вдаривши її кулаком в обличчя. Лице та руки правоохорониці були повністю у крові. Також повідомлялося, що пасажир авто перекинув інспектора через себе так, що останній головою вдарився об землю.

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