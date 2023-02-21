За 20 хв присутні постаріли і померли: Мережа вибухнула мемами на звернення Путіна (фото, відео)

У Мережі кашель Путіна називають "найбільш змістовною частиною його виступу".

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив із посланням до Федеральних зборів РФ, під час якого він знову говорив про "неонанацистів" в Україні, "захист Донбасу", "загниваючий Захід" і, звичайно, пригрозив світу ядерним озброєнням.

Та українців промова Путіна лише розсмішила, користувачі соцмереж придумали низку фотожаб, а ТСН.ua зібрав найяскравіші з них.

Користувачі соціальних мереж вкотре порівняли очільника Кремля з Гітлером. Також українці не могли оминути, що під час промови Путіна заснув заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв та інші чиновники. Юзери порівняли головного путініста з Гомером Сімсоном, який задрімав над книжкою.

Промова російського диктатора тривала понад 1,5 години. Українці в Мережі пишуть: "Дуже цікавий виступ путіна. 20 хвилин, а присутні вже постаріли і починають вмирати".

Також у Мережі звернули увагу на те, що Путін дуже часто кашляв. Саме ці звуки українці називають "найбільш змістовною частиною його виступу".

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Фото із відкритих мереж

Виступ Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого