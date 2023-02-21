За 20 хв присутні постаріли і померли: Мережа вибухнула мемами на звернення Путіна (фото, відео)

У Мережі кашель Путіна називають "найбільш змістовною частиною його виступу".
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив із посланням до Федеральних зборів РФ, під час якого він знову говорив про "неонанацистів" в Україні, "захист Донбасу", "загниваючий Захід" і, звичайно, пригрозив світу ядерним озброєнням.
Та українців промова Путіна лише розсмішила, користувачі соцмереж придумали низку фотожаб, а ТСН.ua зібрав найяскравіші з них.
Користувачі соціальних мереж вкотре порівняли очільника Кремля з Гітлером. Також українці не могли оминути, що під час промови Путіна заснув заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв та інші чиновники. Юзери порівняли головного путініста з Гомером Сімсоном, який задрімав над книжкою.
Промова російського диктатора тривала понад 1,5 години. Українці в Мережі пишуть: "Дуже цікавий виступ путіна. 20 хвилин, а присутні вже постаріли і починають вмирати".
Також у Мережі звернули увагу на те, що Путін дуже часто кашляв. Саме ці звуки українці називають "найбільш змістовною частиною його виступу".
Виступ Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ, під час якого озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом.
Також він повторив свою улюблену тезу, що Захід начебто прагне "відірвати від Росії" українські території, які Путін вважає "історично російськими".
Окрім того, Путін оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань. ТСН.ua зібрав основні тези виступу Путіна.
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