За 25 хвилин може затопити столицю: чи витримає Київська ГЕС удар "Цирконом" і що буде далі

У соціальних мережах кияни активно обговорюють тему можливого прориву дамби Київської ГЕС у разі влучання у неї російською ракетою типу "Циркон" чи "Кинджал" та затоплення Києва водою з водосховища.

Хвилювання столичних жителів посилилося після того, як ворог завдав ракетного удару по ДніпроГЕС. Зруйнувати конструкцію дамби росіянам не вдалося, але ніхто не може гарантувати, що завтра їм не стукне в голову ідея вдарити по Київській ГЕС. Бив вже ворог і по Канівській та Дністровській ГЕС.

Удар ракети та великий потоп

Тим часом у Мережі з’явився відеоролик з моделюванням на карті, як після ракетного удару, вода з Київського моря почергово затоплює різні райони столиці. Голос за кадром каже про чотириметровий потік води, який за 25 хвилин затопить Оболонь, Поділ, Троєщину, Русанівку, Березняки, Корчувате, Харківський масив.

Автори додають, що це лише припущення та фантазія ворога, мовляв, дамбу Київської ГЕС може зруйнувати лише ядерний удар або влучання потужного метеорита з космосу.

Киянам розповідають про можливе затоплення деяких районів міста за 25 хвилин / колаж ТСН.ua

Варто зазначити, що новини про можливий прорив дамби Київської ГЕС, час від часу лунали у інформаційному потоці ще до війни, але, як зазначають фахівці, сприймати їх потрібно спокійно та виважено.

Загроза від Київського моря

Наскільки надійно захищена Київська ГЕС і чи загрожує місту потоп сайт ТСН.ua розпитав Сергія Попка, начальника Київської міської військової адміністрації.

Сергій Попко, начальник КМВА

– Наскільки надійна споруда Київської ГЕС і чи є загроза потопу для столиці у разі прориву греблі?

– Київське водосховище – найвище по течії з каскаду шести водосховищ на річці Дніпро. Його приблизний об’єм - 3,7 кубічних кілометри води. Об’єм – колосальний. З точки зору виключно чистої фізики, якщо прибрати греблю, то така надпотужна маса води теоретично здатна призвести до катастрофічних наслідків не тільки для Києва, а й до багатьох територій вздовж русла Дніпра.

Зокрема, у Міністерстві інфраструктури заявляли, що руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших гребель каскаду. Це лише теоретично. Тому що інженери, які будували греблю, в першу чергу дбали про безпеку. Тому в міцність дамби закладалися різні варіанти навантажень чи варіанти надзвичайних подій.

Київська ГЕС / Фото: Вікіпедія

З початком повномасштабного вторгнення і виникненням прямих воєнних загроз для греблі Київської ГЕС безпекове питання захисту цивільного населення Києва та інших населених пунктів розглядалося системно фахівцями різних профільних установ та організацій. Зокрема, свої дослідження проводило "Укргідроенерго". І за результатами цих досліджень фахівці "Укргідроенерго" дійшли висновку, що гребля збудована зі значним запасом міцності та стійкості, і зруйнувати чи суттєво пошкодити гідротехнічні споруди ракетою не так просто.

За фаховими розрахунками "Укргідроенерго" вони не прогнозують критичної загрози для населення у разі ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла.

Можуть лише пошкодити греблю

– Чи можуть зруйнувати дамбу російські "Циркони" та "Кинджали"?

– Так, дійсно рашистські ракети можуть пошкодити металеві затвори греблі. Це потенційно може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища. Буде короткочасне підтоплення деяких територій нижче греблі по течії Дніпра. Але, за прогнозами "Укргідроенерго" ці зони підтоплення будуть незначними і всі оперативні служби та мешканці будуть оповіщені про таке підтоплення завчасно.

Київська ГЕС / Фото: dfaw.livejournal.com

Які райони може підтопити

– Які можливі наслідки для столиці у разі прориву дамби Київської ГЕС, які райони міста може затопити чи підтопити?

– Свої дослідження та висновки щодо цього питання надали і науковці НАН України. За їхніми чіткими розрахунками прогноз характеру підтоплення теж зовсім не апокаліптичний. Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території.

Додам, що крім "Укргідроенерго", НАН України, це питання було опрацьовано і у Держагентстві водних ресурсів. Висновки ті ж самі, ідентичні. Тож не вірте жодним фейкам ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва. Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку.

Київська ГЕС

Росіяни вже намагалися поцілити у дамбу

– Тож киянам не треба хвилюватися та запасатися човнами?

– Хочу заспокоїти киян – такі об'єкти критичної інфраструктури як гребля ГЕС перебувають під пильною цілодобовою охороною Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції. Вживаються усі необхідні заходи безпеки щодо прикриття від повітряних ударів і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.

Зокрема, нагадаю, що 26 лютого 2022 року рашисти вже намагалися нанести ракетного удару по греблі. Тоді українська протиповітряна оборона вночі збила ракету, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді. Крім того, відповідними державними структурами та органами місцевого самоврядування відпрацьовано алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Він був узгоджений штабом Оборони Києва та Київської області. Але ця інформація має гриф для службового користування.

Оглядають водолази та виправляють недоліки

– Розкажіть наскільки надійно охороняється цей об’єкт?

– Гребля київського водосховища – стратегічний об’єкт, і на ньому запобігання виникненню надзвичайних ситуацій є вкрай важливим. Тому існує окрема система цивільного захисту саме для цього об’єкту. Регулярно проводяться роботи з обстеження греблі – як надводної, так і підводної частини. Для цього залучаються різні служби, в тому числі і водолази.

Якщо фахівці бачать потребу, то проводяться роботи з укріплення дамби та ремонту залізобетонних конструкцій. Регулярно, обов’язково відбувається підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях. Створюються різні сценарії позаштатних ситуацій.

Нагадаю, що на Київській ГЕС встановлена та працює система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. Спеціальні контрольно-вимірювальні прилади стежать та обробляють інформацію щодо стану гідротехнічних споруд. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації система завчасно її виявляє. Інформація передається до відповідних служб, які, в свою чергу, мають змогу її попередити, або підготуватись до наслідків такої ситуації. Системи сповіщення працюють безперебійно.

Греблю обстежують водолази

Тренуються ліквідовувати підтоплення

– Чи є цього року загроза від паводку для Києва?

– Щодо Києва, то у столиці регулярно проводяться тренування з ліквідації підтоплень чи повені. Зокрема в минулорічних навчаннях взяли участь понад 120 осіб з майже 20 організацій та установ Києва. Це представники національної і патрульної поліції, ДСНС, Київська служба порятунку, КП "Плесо", Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Муніципальна охорона, Товариство Червоного Хреста, "Київпастранс", "Київавтодор" та інші.

У ході навчань була перевірена реальність розроблених планів на реагування при виникненні надзвичайних ситуацій, а також навички взаємодії усіх органів управління та їхня готовність ліквідовувати наслідки високої води.

Усі розуміють, що такі тренування стосуються найвідповідальнішого – порятунку життя людей. І кияни мають знати і бачити, що відповідні служби роблять усе можливе аби захисти населення столиці. Людям потрібно це знати і відчувати, особливо під час війни. Від нас усіх залежить наближення миру в Україні після нашої Перемоги!

Київська ГЕС / Фото: Укргідроенерго

Витримає будь-яку ракету

Своєю чергою, за словами Олександра Сергієнка, директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", Київська ГЕС проєктувалася і будувалася в розпал холодної війни.

"Будуючи споруди Київської ГЕС, проєктанти закладали у об’єкт можливість найгіршого сценарію розвитку подій, а це – ядерний удар. Дамба Київського моря – величезна маса бетону, вона дуже стійка. Тому навіть пряме влучання сучасних потужних ракет типу "Циркон", з бойовою частиною в 1 чи 1,5 тони не повинно призвести до руйнування споруди та прориву води", – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Сергієнко.

Експерт пригадує минулорічний підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

"Тут ключове у тому, що вибух стався всередині Каховської ГЕС, куди росіяни завезли величезну кількість вибухівки. Вибухнуло у тілі греблі, а не ззовні. Це й стало причиною таких масштабних руйнувань та стрімкого витікання води. Зовнішній вибух ніяк би не пошкодив цю бетонну споруду", – зазначає Сергієнко.

Він додає, що гребля Київської ГЕС весь час охороняється, а під час війни заходи безпеки посилені в рази. Тому ворог може вплинути на споруду лише ззовні.

Чому вода не затопить Київ?

"Є розрахунки вчених, які підрахували обсяг води у Київському морі. Він не становить загрози для Києва. Вчені навіть зробили розрахунки, що буде з містом, якщо витече половина води з водосховища і що буде, якщо витече вся. Так от, у будь-якому випадку Київ катастрофічно не затопить, навіть його низинні райони – Поділ чи Оболонь. Максимум, що можливе – це тимчасове підтоплення деяких територій столиці біля Дніпра", – переконує Олександр Сергієнко.

Фахівець згадує випадок у 1970 роках, коли стався великий скид води з Київської ГЕС.

"Хтось не додивився, і стався великий скид води з Київського моря. Ми тоді були на дачі батьків – нижче Осокорків. Так от, вода там дійсно поступово піднялася, але не більше ніж на метр. Звісно все навколо підтопило, у воді плавали ванни, дошки, речі дачників. Але вода через пару днів зійшла. Вона не завдала кардинальних руйнувань навіть благеньким дачним будинкам, ну, можливо, десь штукатурка повідпадала", – згадує експерт.

Київська ГЕС / Фото: УНІАН

Підтоплення може бути поступовим

За словами Олександра Сергієнка, тему прориву греблі Київської ГЕС час від часу піднімають деякі активісти, бажаючі розігнати паніку. Вони навіть описують вал води висотою в 4 метри, який начебто летітиме на місто. Сергієнко заперечує подібні лякалки, мовляв, таке можливо лише при землетрусах і десь в океані, коли утворюється цунамі.

"Якщо навіть щось, не дай Боже, станеться з дамбою Київської ГЕС, то вода у Дніпрі буде підніматися поступово, затоплюючи прибережні смуги та низини. Якоїсь критичної небезпеки не буде, люди спокійно зможуть евакуюватися з місць, які тимчасово підтопить вода – нічого апокаліпсичного не станеться", – переконує Олександр Сергієнко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про ракетний удар по ДніпроГЕС: чи є загроза прориву та яка ситуація в енергосистемі (фото).

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