За 26 годин зробив понад пів сотні масажів: незрячий броварчанин встановив рекорд

Замахнувся на рекорд Василь спеціально до Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Василь Закревський, житель Броварів, що на Київщині, рівно 26 годин масажував людей. На відпочинок мав всього по кілька хвилин у момент зміни людей на масажному столі.

Про це 4 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

За правилами: масаж класичний, на одну людину - 25 хвилин. Потім дозволено помити руки, випити води чи щось поїсти - до 5 хвилин. За станом самого рекордсмена спостерігав лікар.

Василь Закревський масажистом працює вже 20 років. І має власний салон, але йому присвячує не весь свій час. На спортзал і басейн зусиль іде у рази більше - він паралімпієць у дисципліні тріатлон. Крім того стрибає з парашутом і займається танцями.

Житель Броварів встановив рекорд - він рівно 26 годин масажував людей | Новини України

Попередній рекорд з найтривалішого масажу належить Андрію Кравцову із Сум: він масажував впродовж 25 годин поспіль. Але Кравцов - не має інвалідності. Для Василя ж його масажний марафон - це не просто рекорд, а місія, щоби привернути увагу до потреб людей з інвалідністю.

Нагадаємо:

На Харківщині колишній військовий встановив національний рекорд. 24-річний Роман Кашпур, який на війні втратив ногу, протягнув 16-тонний літак майже на 7 метрів. Аби все вдалося, виснажливо тренувався аж пів року.

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