За 289 км від Києва: що розповіли мешканці прикордоння, які бачать Росію з вікна

Росія атакує українське прикордоння дронами / © ТСН

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Після того, як наступ російської армії на Сумщині призупинився, про що місяць тому офіційно повідомляв президент Володимир Зеленський, окупанти намагаються закріпитись на тих територіях українського прикордоння, де є їхня присутність.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли українські військові.

«Маємо таку ситуацію: на півночі Сумщини складна болотиста місцевість, тому росіяни не мають можливості завезти багато важкої броньованої техніки. Є присутність певної кількості піхоти», — розповів нам військовий.

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Водночас офіційно Сумська ОВА повідомляє про те, що, наприклад протягом доби, від ранку 21 липня до ранку 22 липня окупанти здійснили майже 70 обстрілів по 32 населених пунктах, а вже протягом наступної доби, від ранку 22 до ранку 23 липня обстрілів було 85. Внаслідок останніх атак одна людина загинула, ще 9 отримали поранення. За останню добу з прикордоння було евакуйовано 27 людей.

Своєю чергою, мешканці прикордоння Чернігівщини нам розповіли, що на їхню суб’єктивну думку протягом останніх днів дещо зменшилась чисельність артилерійських обстрілів, але побільшало атак за допомогою FPV-дронів.

«Я мешкаю у Семенівці (289 км від столиці — Ред), від якої до кордону — лічені кілометри. На мою думку, останнім часом росіяни частіше застосовують ці дрони. Набагато частіше. Вибігти щось купити — це гра на виживання. Ти вимушений не йти, а пересуватись перебіжками, тому як час від часу десь щось гуде у повітрі», — розповів нам місцевий мешканець.

За офіційними даними чернігівських прикордонників, протягом останньої доби у межах чотирьох громад було зафіксовано понад 30 вибухів. У Силах оборони кажуть, що це були скиди вибухівки з БПЛА.

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За оцінками військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, росіяни станом на зараз використовують, наприклад, прикордоння Чернігівщини для терору місцевого населення.

«По всьому прикордонню ситуація залишається досить складною. Росіяни не полишають своїх спроб по захопленню територій України і прикордоння в тому числі. Але Чернігівська область станом на сьогодні — це все ж таки більше зона проведення обмеженого типу диверсійних рейдових дій у прикордонні. Навіть без захоплення територій та закріплення. Це зона проведення терору. Саме для цього терору росіянами використовуються найбільш дешевші засоби — FPV-дрони», — аналізує поточну ситуацію Коваленко.

Та продовжує: «Щодо Сумської області. На півночі від Сум зараз проводяться досить активні бойові дії. Це обумовлює те, що більшу кількість засобів та артилерії росіяни використовують саме на цій ділянці. Росіяни зараз намагаються закріпитись, але при цьому вони втрачають контроль над західною частиною «апендіксу», який вони захопили. Ризики по всьому кордону залишаються достатньо високими».

При цьому Коваленко впевнено каже, що станом на зараз у росіян на цьому напрямку недостатньо ресурсів для якихось більших дій.

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«Тому це буде виключно прикордонного типу операція. Вони будуть зараз намагатися окопуватися. Я думаю, що ми будемо покроково витісняти окупантів з півночі Сумщини, за кордон з Росією. Але цей процес не буде швидким».

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua військові, від сьогодні на цих напрямках відбулися певні зміни. «Одне з найбільш боєздатних оперативних командувань «Захід» Сухопутних військ взяло під свій контроль стримування та відсіч збройної агресії рф в межах Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Угруповання зайшло у складі новосформованих армійських корпусів під командуванням бригадного генерала Володимира Шведюка», — повідомили нам в Силах оборони.

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