За 30 років українців може бути лише 25 мільйонів: чи є у влади план, як виправити ситуацію

Зараз за рівнем смертності Україна посідає перше місце у світі.

За 30 років українців може бути лише 25 мільйонів. Такий прогноз оприлюднив Інститут демографії. Торік в Україні народилося найменше дітей за всю історію незалежності. Смертність, навпаки, зросла. А мільйони біженців – за кордоном.

Чи є у влади план, як ситуацію виправити? Чи є ідеї, як повернути додому воєнних мігрантів, розпитувала знавців кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

Евеліні лише чотири дні і її вже готують до виписки – для батьків вона первістка.

“Боялася. Але тут я почувалася в безпеці. Знала, що тут гарні лікарі. І яка б ситуація не трапилася, і я, і дитина, ми будемо під контролем”, – каже мама новонародженої Ольга Савченко.

Молоді батьки / Скриншот із сюжету ТСН

В сусідній палаті – маленька Адель. Довгоочікувана дитина для батьків, які через російське вторгнення постійно відкладали її народження.

“Потім зрозуміли, що війна не закінчується, чекати нема чого. І вирішили, що все таки хочемо”, – каже мама новонародженої Дана Шадріна.

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Для порівняння – 2012 року, до анексії Криму та війни на Донбасі, було 520 тисяч народжень. А перед пандемією коронавірусу, 2019-го, на світ з'явилося 309 тисяч малюків.

Щоб населення не скорочувалося, треба, щоб на 100 жінок припадало 210 народжень, тобто в середньому по дві дитини на сімейну пару. Втім, реальні цифри вдвічі менші. Нині на 100 українських жінок припадає 90 народжень. І цей показник найгірший за 300 років. І так стверджують в Інституті демографії.

Дана Шадріна / Скриншот із сюжету ТСН

“Якщо раніше народжували дітей, практично починали з 18-20 років, то зараз середній вік приблизно 28 років”, – розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.

Зараз за рівнем смертності Україна посідає перше місце у світі. Такі дані у своєму звіті опублікувало Центральне розвідувальне управління США. Нині на одного новонародженого припадає троє померлих. І це не лише через загибель внаслідок війни. Стрес, серцево-судинні захворювання, зловживання алкоголем, тютюном.

"У нас відносно з іншими країнами багато людей гине в ДТП. Це поведінкова функція. У нас багато людей хворіють на цукровий діабет. І це теж культура харчування", – каже Олександр Гладун.

Найкраща ситуація в Монако, Сінгапурі та Японії. Там середня тривалість життя – 85 років, тоді як Україна в цьому рейтингу посідає 173 сходинку. За даними Держстату, українці в середньому доживають до 70-ти. В Інституті майбутнього застерігають – нація старішає. Через безпекову ситуацію за кордон виїхали переважно люди працездатного віку. І цілком реально, що за кілька років нікому буде відбудовувати країну.

Олександр Гладун / Скриншот із сюжету ТСН

Часті та тривалі відключення світла, які українці гостро відчували в липні цьогоріч, пришвидшили міграційні процеси. Лише за один місяць із країни виїхало 160 тисяч осіб.

“Станом на зараз є дуже погане співвідношення – у нас кількість платників податків, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, вже дорівнює кількості людей, які отримують пенсії”, – каже заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

В Центрі економічної стратегії підрахували: нині за кордоном перебувають до шести мільйонів українських біженців.

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Серед тих українців, які виїхали, велика кількість мають вищу освіту і велика кількість володіють англійською мовою. Їм легше адаптуватися за кордоном. А відтак чим довше триватиме війна, тим менше мігрантів повернеться додому.

“За оптимістичним сценарієм ми вважаємо, що за кордоном залишиться близько 1,4 мільйона українців”, – розповіла старша економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлішина.

А за найгіршим – удвічі більше. Головним стимулом до повернення, як і раніше, залишиться безпека.

“На що вони звертатимуть увагу? По-перше, зруйноване житло чи ні? Є куди повернутися чи немає? Які перспективи щодо працевлаштування?” – каже заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя.

В Інституті демографії прогнозують: після війни життя українців зосередиться навколо шести міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Донецька. Там буде легше знайти роботу чи відкрити власний бізнес. Утім, можуть з'явитися зони, де життя не буде взагалі. Йдеться про прикордонні території, які межують з Росією.

Посуха, спровокована підривом Каховської ГЕС, теж відобразиться на структурі сільськогосподарського виробництва і відповідно поселень людей на тих територіях.

Немає вироку. Є виклик, каже заступниця міністра соціальної політики. Щоб уникнути кризи людських ресурсів, уряд затвердив Стратегію демографічного розвитку країни. Над документом працювали півтора року кількасот експертів. Він визначив цілі. Перша й головна – підвищити народжуваність.

“Має бути достатньо якісна інфраструктура, щоб жінка знала, що дитину можна віддати до дитячого садка поряд із домом. Дитсадок буде комфортний, якісний. Вона зможе піти працювати, а роботодавець може гнучко ставитися до її материнства”, – каже Дарія Марчак.

Дарія Марчак / Скриншот із сюжету ТСН

Серед інших цілей – знизити передчасну смертність, повернути біженців і створити умови для активного довголіття. Тепер фахівці працюють над планом заходів до стратегії.

Сьогодні в цьому столичному перинатальному центрі 160 місць для породіль, і майже всі зайняті.

“Такий парадокс є зараз: ті пари, які живуть у більш-менш мирному середовищі, вони відкладають це материнство. А ті, хто бачив цю війну на власні очі, хочуть народжувати, хочуть продовжувати свій рід”, – каже заступник директора з медичної частини Київського перинатального центру Олег Маланчук.

Найбільше пологів тут прийняли 2018 року. Зараз цифри дещо менші, але теж вселяють надію.

“На піку народжуваності в нас було 7 тисяч пологів на рік, то зараз це 4,5”, – розповів Олег Маланчук.

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