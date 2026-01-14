ТСН у соціальних мережах

"За 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували?": Коломойський прокоментував обшуки у Тимошенко

Ігор Коломойський прокоментував обшуки НАБУ і САП у Юлії Тимошенко.

Ігор Бережанський
Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © ТСН

Бізнесмен Ігор Коломойський дав коментар журналістам щодо обшуків у лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Про це бізнесмен сказав під час судового засідання.

«За 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тисяч (доларів — Ред.)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й „підозру“ дали?» — сказав Коломойський.

«Їм від Яника (Януковича — Ред.), коли вона три з половиною року відсиділа, мало?» — продовжив він.

Коломойський назвав ці обшуки «жалюгідною пародією»: «Подивіться — Юлія Володимирівна і якісь жалюгідні чотири пачки доларів».

Ймовірно, на адресу антикорупційних органів НАБУ і САП Коломойський сказав: «Юлія Володимирівна зараз про ваш орган розповість, що ви за орган. Не орган, а член називається».

Нагадаємо, що вчора, 13 січня, НАБУ і САП повідомили, що керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі нардепам з інших фракцій, щоб ті голосували за «потрібні» законопроєкти. Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Вона отримала підозру.

Сама політикиня назвала обшуки «політичним тиском».

