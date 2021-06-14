За 5 днів провели дітям 15 безкоштовних операцій: до Львова приїхав відомий пластичний хірург з Туреччини

Хірург робив безкоштовні операції українським дітям.

Пластика для дитячих облич. У Львів приїхав відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір, щоб разом з місцевими медиками виправляти вроджені дитячі вади. За п‘ять днів лікарі провели 15 безкоштовних операцій.

Про це 14 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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У коридорі на операцію чекає чотирирічна Оля. У дівчинки судинна мальформація - вроджена вада ноги. Це її друга операція. Мама Олі від хвилювання втирає сльози, дівчинка усміхається.



Перед операцією львівські лікарі разом з відомим турецьким пластичним хірургом обговорюють план хірургічного втручання. Мовного бар’єру нема, наші медики також говорять англійською.



Член американської і європейських асоціацій пластичних хірургів Хакан Агір в Україні не вперше. Працював пліч-о-пліч з дніпровськими лікарями. Каже, такий обмін досвідом корисний і для нього.



"Приїхав не тільки вчити, а й вчитися. У вас висококласні лікарі, у них цікаві техніки роботи, але бракує трохи сучаснішого медобладнання", - каже пластичний хірург з Туреччини Хакан Агір.



Вроджені вади обличчя - дуже складні для корекції, каже дитячий пластичний хірург Остап Могиляк. Щороку він оперує понад 600 таких пацієнтів. Навчався у багатьох країнах, а от з турецьким досвідом має справу вперше.



"Він бере тканину чи кістку з одного місця, а я беру з другого місця і ми цим ділимся між собою, чому ти так зробив, чому я так зробив", - каже дитячий пластичних хірург Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Остап Могиляк.



"Кожен собі уявляє пластичну хірургію це - ботокс, уколи, фіакри, що це дуже просто і легко. А насправді пластична хірургія, особливо дитяча, є геть зовсім іншою справою. Вона набагато складніша, ширша", - каже дитячий хірург Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрій Кузик.



Такій міжнародній співпраці неабияк радіють пацієнти, особливо ті, що вже в післяопераційних палатах. 12-річна Юлія має вроджену пухлину обличчя, дівчинка вже перенесла 6 операцій. Ще трохи зусиль і Юля нічим не відрізнятиметься від однолітків.



"Надіємося ще за дві-три - і буде все супер. Так, як нам сьогодні показав лікар свої роботи, то це дуже гарний результат і ми надіємося, що ми так само цього досягнемо", - каже мама пацієнтки Ольга Палига.



На стінах хірургічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру виставка дитячих фото. Тут маленькі пацієнти до і після втручання. Вже скоро ця виставка поповниться новими світлинами. А пластичний хірург зі Стамбула обіцяє повернутися до Львова з черговою місією вже восени. І також оперуватиме українських дітей безкоштовно.

Нагадаємо, вперше в Україні у Львові за допомогою робота прооперували дитину.

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