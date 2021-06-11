За час карантину у США зріс попит на оренду роботів-офіціантів: не втомлюються і працюють за трьох

Розвантажувати таці, звісно, допомагають живі колеги.

Фінансова скрута змушує американських рестораторів винаймати на роботу роботів. Плата за оренду дешевша, ніж мінімальна зарплатня офіціантів, яких роботи здатні замінити.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В стейкхаусі американського штату Нью-Джерсі нова офіціантка. Чекає, доки на неї завантажать тарілки і їде до потрібних столиків. Назвали робота з жіночим голосом Пінат, українською - арахіс. «Будь-ласочка, не блокуйте мені прохід! Інакше мене звільнять», - під час руху повідомляє робот-офіціант.

«Вона може розвозити чотири таці, а звичайна офіціантка лише одну. Зараз нам дуже не вистачає персоналу, тож вона дуже допомагає», - переконує шеф ресторану.

Взяти на роботу робота змусив коронавірус. На початку пандемії багатьох працівників довелося звільнити, ресторан працював лише на доставку. Тепер грошей на те, аби винаймати стільки офіціантів, скільки було раніше, у Ендрю не залишилося. Аж раптом в Інтернеті він натрапив на обговорення роботів. І спробував орендувати Пінат - за дві тисячі доларів на місяць. Вона одна працює за трьох і не втомлюється. «У неї батарейка розрахована на 14 годин, потім заряджається за ніч», - каже власник закладу.

Розвантажувати таці Пінат, звісно, допомагають живі колеги. Але це все одно набагато швидше, ніж якби їм довелося носити все це власноруч.

Новини світу: американські ресторатори змушені винаймати на роботу роботів, бо так дешевше

Втім, боятися, що залізні офіціанти відберуть роботу у справжніх, ще зарано. Хоча Пінат і помітно заощаджує гроші рестораторові, Ендрю каже, щойно зможе собі дозволити, замінить робота на живих людей.

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