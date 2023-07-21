За ціною Ferrari: збитковий “Енергоатом” під час війни купив автобуси для співробітників на 280 млн гривень (фото)

Державна компанія “Енергоатом” під час повномасштабної війни придбала 10 автобусів для підвезення співробітників на сумму 281,3 мільйона гривень. Вартість одного автобуса – на рівні нового суперкара Ferrari.

На черговий скандальний тендер на майданчику публічних закупівель ProZorro звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк.

Один автобус коштує майже 27 мільйонів

Мільйонний договір на купівлю автобусів цього літа уклав відокремлений підрозділ держпідприємства “Атомпроектінжиніринг”, який, зокрема, має займатися забезпеченням керованості та прозорості використання коштів.

Атомники закупили 10 електричних автобусів по 26,9 млн грн (733 тис. доларів) кожен. А також п’ять зарядних станцій прискореного типу до них – по 2,3 млн грн (64 тис. доларів).

Тендер на закупівлю автобусів / Фото: ProZorro

Тендер провели з третього разу

Тендер під час війни вдалося провести з третього разу. Перший з очікуваною вартістю 230 млн грн оголосили у жовтні минулого року, однак торги не відбулися. Другий майже на 236 млн грн – у січні 2023-го. І третій тендер з такою ж вартістю розпочали у квітні.

Кожного разу в тендері брали участь два учасники. Це ТОВ “Авто-регіон” з турецькими автобусами Temsa Avenue Electron, які в Україні проходять лише лакофарбові роботи. Та ТОВ “Завод “Електронмаш”, які збирають автобуси у Львові з імпортних комплектуючих.

Такий вигляд мають автобуси, які придбав Енергоатом / Фото: autoregion.com.ua

Львівський завод пропонував автобуси дешевше, ніж посередник. Утім, кожного разу “Атомпроектінжиніринг” знаходив причини відхилити його пропозицію. Держпідприємство визнало переможцем ТОВ “Авто-регіон” та 9 червня уклало з ним договір на 281 397 240 гривень.

“Енергоатом” обрав дорожчу пропозицію

Варто зазначити, що “Енергоатом” заплатить за турецькі автобуси на 60,4 млн грн більше від пропозиції львів’ян (25% від вартості тендеру). Транспорт, згідно з тендерною документацією, мають поставити “Енергоатому” до 30 квітня 2024 року.

Автобуси, запропоновані двома постачальниками, майже нічим не відрізняються. У компанії-переможця запас ходу на одному заряді на 56 км більше – 210 проти 266,5 км. А в “Електронмаша” пасажиромісткість більша на сім осіб. Всі інші технічні характеристики однакові.

Пропозиції учасників тендеру / Фото: ProZorro

Автобуси по ціні суперкарів під час війни

Користувачі Мережі зауважили, що вартість одного автобуса, який замовили атомники, на рівні нового суперкара Ferrari. Так, Ferrari SF90 Stradale коштує щонайменше 800 тисяч доларів.

“Та за 736 тисяч доларів можна було три Mercedes Maybach, або сім Tesla X, або всі 10 звичайних автобусів замість одного людей до станцій возити. А ви, ч*рті, під час війни купили 10-ть автобусів які приїдуть через 10 місяців за 736 тисяч доларів кожен!” – написав на своїй сторінці в соцмережі нардеп Ярослав Железняк.

Що кажуть в “Енергоатомі”

Скандальний тендер у держпідприємстві, попри суспільне обурення, публічно наразі ніяк не коментували.

Користувачі Facebook залишили безліч коментарів на сторінці “Енергоатому” в соціальній мережі. Українці питають, навіщо підприємство, яке скаржиться на нестачу коштів, купує автобуси по майже 27 млн гривень під час війни.

Скриншот

Скриншот

У пресслужбі “Енергоатому” сайту ТСН.ua не змогли телефоном прокоментувати скандальну закупівлю. У держпідприємстві пояснили, що зараз “дуже багато провокацій” стосовно цієї теми. Ми надіслали офіційний запит. Коли надійде відповідь, ми опублікуємо її на сайті.

Держпідприємство працює у збиток

Варто додати, що наразі “Енергоатом” працює у збиток – 3,315 млрд грн за результатами 2022 року. Про це свідчать дані ресурсу Opendatabot.

Для порівняння, у 2021 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі майже 15,4 млрд грн. При цьому дохід компанії за 2022 рік зріс на 61%.

Крім того, “Енергоатом” має заборгованість по зарплаті у 2,1 млн грн.

Нагадаємо, соцмережі рясніють повідомленнями про скандальні тендери, які проводять у різних містах України. Якщо погортати сайт Prozorro, здається, що півтора року немає повномасштабної війни. Люди дивуються: десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя.

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