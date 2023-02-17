За добу росіяни обстріляли чи не увесь Херсон: наслідки зафіксували журналісти ТСН

Троє людей загинули, ще семеро - отримали поранення. Так минула доба на деокупованій Херсонщині, яку росіяни обстріляли 76 разів. Били з реактивних систем, артилерії, танків та безпілотників. В самому Херсоні - під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали міста, окупанти поцілили в торговельний порт та житлові будинки, йдеться в ТСН.

Олексій серед білого дня вийшов вигуляти собаку, як над головою просвистіло і пролунав вибух. Чоловік взявся тікати, як знову свист і розрив. “Тут ось метрів десять від мене. Що там ось також поперед мене. На праве вухо майже не чую нічого і в голові досі гуде”, - розповідає чоловік, як йому пощастило вижити.

На Олексієві ні подряпини, але так пощастило не всім. Міна впала посеред дороги, а уламки кинуло в бік будинку, на тротуарі поруч саме проходила літня жінка. Перехожі одразу викликали швидку, але врятувати пенсіонерку не вдалося.

Росіяни свідомо вдарили по житловому мікрорайону міста. За день під обстрілом побував чи не увесь Херсон. Падало по місцевому ринку, на територію підприємств і в приватному секторі. Загалом за одну добу на Херсонщині 7 поранених та 3 загиблих.

Двір Валинтини Миколаївни постраждав, в будинку разом з пенсіонеокою мешкає її син з дружиною, та двоє внуків, радіють, що всі живі. Посікло лише товстий металевий паркан, перебило газопровід та електродроти. Їхні родичі давно виїхали, хтось навіть до Росії, але ця сім'я нікуди не збирається. “Один брат і сестри в Росії. Шуруйте і живіть там! А це наша земля. У мене тут чоловік похований, мамка, папка. Все рівно переможемо! Тяжко зараз, але витримаємо! Витримаємо хлопчики”, - переконує жінка.

Читайте також:

Псковський окупант віз з України битий монітор 1228 км, щоб продати його за 244 грн 35 копійок (фото)

Путіна може зупинити лише одне: експерт про загрозу перевороту у Молдові

Від Мюнхена до Гааги: що робити з Росією та Путіним - головне питання Мюнхенської конференції з безпеки