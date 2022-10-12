За дружбу з Путіним треба платити: чи може Брюссель вигнати Угорщину з ЄС

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Орбан не обере Путіна замість ЄС, принаймні поки що.

Наскільки далеко у своїй підтримці Росії піде угорський прем'єр-міністр і "друг Путіна" Віктор Орбан і чи може Будапешт поплатитися членством в ЄС за свою проросійську політику.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю ТСН.ua.

Економічна мотивація дружби з Путіним

На думку Фесенка, мотивація співпраці Угорщини і Росії – економічна.

"Працюють економічні інтереси Угорщини, їхній економічний егоїзм. Вони отримують російські газ і нафту за не такою високою ціною, як інші партнери. Є також особиста симпатія Орбана до Путіна і особисті зв'язки між ними. Є особлива, антиєвропейська за цінностями, позиція Орбана", – каже експерт.

Угорщина все одно підтримує антиросійські санкції

Фесенко звернув увагу, що нещодавно ЄС ухвалив восьмий пакет санкцій проти Росії. І Угорщина, хоч і трохи щось пригальмувала і зменшила цей пакет – але підтримала. І всі інші пакети санкцій Угорщина підтримувала.

"Так, вони роблять для себе певні виключення чи відтермінування. Наприклад, по нафті. Але тим не менш, вони змушені погоджуватися на спільну санкційну політику ЄС проти Росії", – зазначає політолог.

НАТО

"Щодо НАТО – те саме. Вони трохи гальмують вступ Фінляндії і Швеції, але все одно це відбудеться. Вони не зможуть піти проти. Угорщина змушена залишатися у руслі спільної європейської політики – і щодо покарання Росії, і щодо підтримки України", – додав Фесенко.

Внутрішні протиріччя між Брюсселем і Будапештом

За словами Фесенка, є внутрішні розбіжності між Угорщиною і ЄС. Зокрема, у Брюсселі занепокоєні порушенням стандартів демократії, верховенства права в Угорщині.

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І це, на думку експерта, хвилює Брюссель не менше, ніж стосунки Орбана і Путіна. Саме тому ЄС застосовує найбільш ефективний інструмент – це економічна допомога Євросоюзу Угорщині.

"Поки це працює. Я не викллючає, що якщо ситуація в Угорщині не зміниться, і ця особиста, популістська, антиєвропейська позиція Орбана буде проявлятися і далі, то виникне питання. Не зараз, а пізніше. Про те, щоб виключити Угорщину зі складу ЄС або НАТО", – говорить Фесенко.

Чи можуть Угорщину вигнати з ЄС

Володимир Фесенко такий сценарій не виключає, але звертає увагу, що після Brexit в Євросоюзі делікатно ставляться до теми єдності ЄС.

"І вони не хочуть самі створювати негативний прецедент. Хоча, можливо, рано чи пізно це доведеться зробити – для посилення внутрішньої дисципліни. І може бути такий сценарій, коли угорців, а не Орбана попередять, що у разі відповідних дій влади Угорщина може може бути виключена з ЄС. Поки вони не хочуть йти на такий крайній сценарій", – зазначає політолог.

Чи наважиться сам Орбан "порвати" з Брюсселем

На його думку, сам Орбан не погодиться на вихід з ЄС, навіть під тиском Москви – принаймні зараз і у найближчій перспективі. Адже у разі виходу з ЄС угорський прем'єр опиниться у складній економічній ситуації, багато його проєктів просто перестануть працювати.

"У нього нема спільного кордону з Росією. Це важливий момент. Зараз він отримує російські газ і нафту, тому що працюють спільні угоди Євросоюзу з РФ. Але Європа навіть енергетичним шантажем своє рішення ухвалила – відмовитися від російського газу. Думаю, що і по нафті буде схоже рішення. Якщо Орбан піде на такий авантюрний крок, він сам опиниться в ізоляції. І для нього це створить купу проблем – від логістичних до економічних і політичних", – підсумував Фесенко.