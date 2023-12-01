За два кілометри від Росії: як армія Путіна знищує прикордонне селище на Харківщині

Прикордонне селище Козача Лопань на Харківщині щодня потерпає від російських атак. Люди там живуть майже під постійним спостереженням росіян. З безпілотника ворог бачить селище, як на долоні, і відкриває вогонь, щойно помічає скупчення людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Селище Козача Лопань розташоване за 2 кілометри від російського кордону. Окупанти його постійно обстрілюють, а тому тут потрощені будинки. Вулиці тут безлюдні.

Місцеві жителі кажуть, що їм тут добре, коли хмарно, адже так окупанти з безпілотника не бачать селище. А коли сонячно - росіяни починають обстріли.

Нещодавно тут просто посеред вулиці загинув продавець м’ясної крамниці. Магазин відтоді зачинений, а поряд - яма від снаряда.

Козача Лопань

"Був обстріл з танка. І продавець, молодий хлопець, 33 роки, вийшов. Почався обстріл - він вийшов сховатися. Але, на жаль, безпосередньо тут був епіцентр обстрілу. Осколками посікло магазин, і він загинув", - каже начальник інформаційного відділу Дергачівської військової адміністрації Олександр Кулік.

Нещодавно окупанти обстріляли житловий будинок і вбили 29-річного чоловіка. Він працював у місцевому комунальному підприємстві, каже його родичка пані Оксана. Вони разом робили ремонт у бомбосховищі.

У селищі є єдине укриття, яке розташоване в центрі Козачої Лопані. Тут люди ховаються від російських атак. Голова громади каже, що атаки ворога значно почастішали.

"Незрозуміла тактика ведення їхнього вогню. Створюють гуманітарну катастрофу і хаос. Зараз ось на вулиці сьогодні сонячна погода, і я так розумію, що, можливо, сьогодні будуть обстрілювати населений пункт. Тож наше завдання сьогодні зробити максимально безпечні умови для наших людей", - каже голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Козача Лопань

До селища дістають і танки, і міномети, і артилерія. Місцеві щойно чують звук виходу снаряда - одразу ж тікають до укриття. До війни в селищі жили понад 5 тисяч людей. Зараз - менше двох тисяч. Здебільшого це люди літнього віку, які навідріз відмовляються залишати свої домівки.

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