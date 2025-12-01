"За фразу українською вдарили по ребрах": історія українки з Генічеська, яку РФ кинула за ґрати на 12 років

Даша Павлова / © ТСН

Фраза «добрий день!» українською обернулася ударом по ребрах, а відмова від проросійської позиції — 12 роками в’язниці. Це — реалії російської окупації у Генічеську на Херсонщині.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

27-річну Дар’ю Павлову росіяни кинули за ґрати, звинувативши в державній зраді. А перед судом її матері у Києві дзвонили ФСБівці і пропонували послабити важке життя Дар’ї в тюрмі, якщо мати погодиться зрадити Україну.

Повернення додому стало пасткою

Ольга Павлова, мати полоненої, вже багато років мешкає у Києві. У 2021 році її донька Даша повернулась на Херсонщину, до Генічеська, аби доглядати хвору бабусю. Після повномасштабного вторгнення та окупації Дар’я не виїхала.

Тим часом чоловік Ольги, Олександр, пішов на фронт і загинув у травні 2024 року під Авдіївкою. Вже восени, розповідає Ольга, в окупованому Генічеську росіяни забрали її доньку.

«Коли загинув чоловік, я ще не встигла оговтатись і в мене забрали дитину», — каже жінка.

Переслідування за українську мову

Ольга розповідає, що росіяни звернули увагу на її доньку ще в перший рік окупації, коли почули, як вона розмовляє українською.

«Даша, заходячи в магазин, каже добрий день. А десь за стелажами стояли військові. За цей добрий день вона отримала прикладом по ребрах», — каже Ольга Павлова, мати полоненої.

Далі почався тиск. Окупанти змусили Дар’ю прийняти громадянство Росії.

«Її заставили взяти паспорт РФ у серпні 2023-го, а вже 20 грудня до неї прийшли і вилучили паспорти — і український, і російський. І з цього моменту вона стала невиїзна, тобто по місту вона якось пересувалась, а виїхати», — розповідає Ольга Павлова, мати полоненої.

Судилище та пропозиція ФСБ

Дар’ю звинуватили у співпраці з українською службою безпеки. Перед судом росіяни Дар’ю російського громадянства позбавили, але продовжили судилище за «держзраду».

Дар’ї Павловій оголосили вирок — дванадцять років в’язниці. На відео, знятому самими ФСБівцями, видно, як під час оголошення вироку дівчина усміхається і комусь підморгує, що свідчить про те, що вирок її не здивував.

Перед тим, як засудити доньку, матері телефонував невідомий, який назвав себе співробітником ФСБ і пропонував зрадити Україну в обмін на полегшення долі Дар’ї.

«Пропонували мені співпрацю в обмін на те, щоб я могла созваніваться з дитиною або навіть іноді по відеозв’язку її бачити», — каже Ольга Павлова, мати полоненої.

На пропозицію Ольга не пристала.

Стан здоров’я у катівнях

Єдиний зв’язок з донькою — стос листів, кожен з яких пройшов російського цензора: «Все порізано, все тут почеркали, а тут вирізали кусок».

Найважче Ользі читати про стан здоров’я Даші. У російських катівнях окупанти вибили їй зуби, зламали кілька кісток, а 27-річна дівчина навіть перенесла там мікроінсульт.

Нині Ольга сподівається лише, що українським переговорникам вдасться звільнити її доньку. Її витягує з депресії лише маленький пес Боня — подарунок від загиблого чоловіка та доньки.

