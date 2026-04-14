За яких умов можливе перемир’я в Україні: полковник назвав єдиний сценарій

Перемир’я у війні між Україною та Росією можливе лише за умов політичних домовленостей і посилення економічного тиску на країну-агресора. Важливу роль у цьому відіграють удари по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробній галузі.

Про це Герой України Павло Розлач на псевдо «Ведмідь», полковник, заступник командира 8-го корпусу ДШВ розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За словами військового, досягнення перемир’я насамперед залежить від політичних рішень, а не лише від ситуації на полі бою.

«Перемир’я за умов політичних домовленостей. Гарно впливають удари по їхньому промисловому комплексу, взагалі по нафтопереробці, по зберіганню нафтопродуктів. Це впливає економічно на них, бо Росія — це країна–бензоколонка, і треба цю бензоколонку палити», — сказав Павло Розлач.

Полковник наголосив, що атаки по енергетичній інфраструктурі Росії мають не лише військовий, а й економічний ефект, який відчуває весь світ.

«І вже країни і партнери скаржаться, тому що війна в Ірані, і ціни на пальне, це весь світ переживає. Все це відображається на перевезеннях, ціноутворенні. Тому це наш уже дипломатичний важіль певний є», — пояснив він.

Водночас, за словами військового, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу.

«І збільшення їхніх втрат плюс-мінус, бо ще в них ресурсу, на мій погляд, вистачає. Можливо, в мене необ’єктивні цифри і дані, але це все кожен місяць це все в копілку капає. Ну, таким шляхом. Військовим шляхом — наразі це колосальні ресурси треба», — підсумував Павло Розлач.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КОРЕЙСЬКІ ФАНАТИКИ. ТАКСІ «СМЕРТІ». РІВЕНЬ IQ У ЗСУ. СУМЩИНА ЗАРАЗ | ПАВЛО РОЗЛАЧ | ІНТЕРВ’Ю ЛЕГЕНДИ