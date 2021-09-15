За інсценування нападів — ув'язнення: ДБР проводить розслідування у справі Лероса

Сам Гео Лерос відзначив, що чекає допиту більше, ніж ДБР.

ДБР проводить розслідування можливого вчинення злочину нардепом Гео Леросом. Тривають невідкладні слідчі дії, проводиться експертиза відео та допит свідків.

Про це йдеться 15 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Напередодні один з анонімних телеграм-каналів оприлюднив відео, на якому особа, схожа на нардепа Лероса, приймає пакунок із грошима від людини, яка залишається за кадром та обговорює імітацію нападу на самого себе.

За словами слідчих ДБР, за цим фактом сьогодні вони розпочали досудове розслідування і вже знайшли свідка. Проте будь-яку інформацію про нього поки що не розголошують. У ДБР зазначають — якщо доведуть, що нардеп справді сам підлаштував напади на себе, йому загрожуватиме тюремний строк.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років. Кваліфікація може бути змінена, а потім доповнена", — пояснив представник ДБР Максим Зінорук.

Сам Гео Лерос на цю заяву ДБР відреагував у пості в соцмережі, який почав із нецензурного вислову, і далі відзначив, що чекає допиту більше, ніж вони.

Новини України: ДБР проводить розслідування можливого вчинення злочину нардепом Гео Леросом

Нагадаємо, що ДБР знайшло відео з Гео Леросом й підозрює інсценізацію підпалу авто самим нардепом.

Своєю чергою нардеп розповів, хто змонтував скандальне відео, яке злили в Мережу.

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