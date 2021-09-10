За кавою з пістолетом: в Одесі чоловік намагався пограбувати кіоск

За кавою з пістолетом: в Одесі чоловік намагався пограбувати кіоск

Горе-грабіжник затриманий.

В Одесі чоловік через віконце замовив кави та цигарок, а потім, погрожуючи зброєю, почав вимагати від продавчині виручку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 вересня.

Щоправда, готівки в касі не виявилося, тож грабіжнику довелося тікати з місця злочину ні з чим. Поліція швидко вийшла на його слід.

Вдома у нього вилучили пістолет і віддали на експертизу. Тепер 35-річному зловмиснику за розбій загрожує до семи років за ґратами. Наразі він в СІЗО чекає на рішення суду щодо запобіжного заходу.

"Вийшов ввечері в кіоск, озброївся пістолетом пневматичним. Підійшов до нічного кіоску, замовив пачку цигарок. Мені продавчиня відкрила, а я в цей час дістав пневматичний пістолет і почав їй погрожувати, вимагати гроші", - розказав затриманий.

Новини України: в Одесі чоловік намагався пограбувати кіоск

Нагадаємо, в Одесі зловмисники пограбували намети туристів й забрали особисті речі людей, які в них жили. Серед "улову" були документи, тож грабіжники вирішили їх повернути, але це для них стало фатальним рішенням.

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