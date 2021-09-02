За кілька метрів від окупованої території: 1 вересня у прифронтовій школі

За кілька метрів від окупованої території: 1 вересня у прифронтовій школі

Через війну багато сімей з дітьми виїхали і не повернулись.

Сім дівчаток і хлопчик - це і весь перший клас у прифронтовій школі Чермалика. Попри обстріли, які й досі чути вечорами, в школі навчається майже сотня школяриків. Усі вони вже по суті "діти війни". Як вели в перший клас до школи, що за сотні метрів від передової, бачив на Приазов’ї, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 вересня.

До свого першого уроку у цій школі сьогодні готувались зовсім мало малюків. Через війну багато сімей з дітьми виїхали з селища і не повернулись. Колись у цій школі було до трьохсот учнів - нині ледве сотня набирається. Школа у Чермалику упритул до лінії фронту.

Одразу за рікою - вже окупована територія. Звідти і прилітає. На уроки захисту України до дітей прийшли військові ті які стоять в шанцях неподалік. Діти їх не бояться, бо знають що ті захищають.

Ці дітлахи, що стоять на ґанку прифронтової школи - зовні такі ж як і їхні однолітки в Україні. Однак кожного з тутешніх - зачепила і надламала війна.

Під музику і у святковій метушні дітлахи розчиняються у дворі серед друзів і своїх батьків. Школа наповнюється гамірним сміхом першачків. А от у прифронтовій школі Широкиного - зовсім порожньо і тихо. Тут немає урочистих лінійок, не чути шкільних приготувань та і від самого навчального закладу вже майже нічого не лишилось.

Її колись обов'язково відбудують, після перемоги і повернуть назву цим руїнам - загальноосвітня широкинська школа. Тут лунатиме дзвоник і на ґанку перед входом де нині валяються шматки бетону і каміння - якогось першого вересня ще стоятиме натовп схвильованих першачків з квітами.

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Кореспондент Руслан Ярмолюк

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