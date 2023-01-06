За кілька місяців понад чотири тисячі заявок здатися в полон українцям: росіяни потай дізнаються деталі

В Росії готуються до чергової хвилі мобілізації - про це дедалі частіше говорить наша розвідка. Мовляв, там кількість охочих добровільно йти на фронт суттєво зменшилася, а отже, буде ще більше таких, які шукатимуть можливостей зберегти власне життя, просто зголосившись здатися в полон, йдеться в ТСН.

Вже неодноразово бійці розповідали, як росіяни йдуть за дронами українців, аби здатися в полон. Наші військові пояснюють – так безпечніше для всіх. “Вони там собі по кроку – вправо, вліво, прямо – виходять до наших працівників, які їх уже беруть в полон. Другі варіанти – коли безпосередньо контакт відбувається, і наші спеціалісти вже ведуть”, - розповідає спікер проєкту “Хочу жити” Віталій Матвієнко.

Оксана – ім’я несправжнє, саме вона першою контактує з тими, хто на цій війні "заблукав", кого змусили, чи в кого начебто не було вибору. Вона пояснює - коли вони телефонують, це спрацьовує природний інстинкт – вижити. “Це така розгубленість, це страх, разом із тим і цікавість. Вони не хочуть йти на фронт вбивати і не хочуть бути вбитими”, - каже вона.

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Добровільне здавання в полон для них – мало не єдиний шанс зберегти життя, коли українське військо невпинно насипає по ворожих позиціях. Вже в полоні вони, як один, “співають”, що їх ошукали.

За день до Оксани телефонують зо кілька десятків російських військових. Питають, чи дійсно існує така програма, як вона працює, і найголовніше, що хвилює окупанта - чи дізнається хтось із його знайомих, що він здався в полон добровільно. “Більшість дзвінків трапляється у вечірній час, іноді навіть у нічний, коли в російських військових, або просто громадян РФ, є можливість зателефонувати, бути наодинці, щоб їх ніхто не чув, і задати всі питання”, - розповідає Оксана.

Лише за кілька місяців роботи програми - 4,5 тисячі заявок, і це не лише солдати, є й офіцери. На відміну від наших хлопців, яким у полоні непереливки, для цих – умови подекуди кращі, ніж вдома. “Коли потрапляють до полону, вони в абсолютно комфортних умовах, згідно всіх Женевських конвенцій, Україна їх дотримується. Вони мають право вибору – вони можуть залишитися тут, попросити прихистку в Україні”, - розповідає Віталій Матвієнко.

"Хочу жить": росіяни потай дізнаються про полон і здаються тисячами

Хоча після повернення до Росії ймовірність вдруге опинитися на фронті дуже висока, більшість із них однаково хоче додому. Втім, ця програма для того й існує, аби мати можливість обміняти наших військовослужбовців.

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