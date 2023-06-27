За кілометр почула крик дитини і кинулась на допомогу: 16-річна дівчинка врятували 5-річного малюка, який тонув

На Волині 16-річна ліцеїстка витягла хлопчика, який тонув у ставку. Коли біля водойми дівчина побачили двох дітей, і подумати не могла, що хтось із них полізе у воду, бо надворі саме різко похолодало - було лише десять градусів тепла. Але вже за кілька хвилин почула крики, йдеться в ТСН.

Вихованиця військового ліцею Настя з подругою прогулювалися біля ставка за селом. Була майже за кілометр від дітей, коли почула їхній крики. Дівчинка кинулась до них і побачила налякану дівчинку, а у ставку тонув її 5-річний братик. “Він просто лежав на животові і було видно, що його тримає на поверхні тільки сама балонова куртка”, - розповідає дівчинка.

Спершу, каже школярка, з подругою намагалися дотягнутися до нього палкою, а коли це не допомогло, Настя кинулась у воду. Витягла дитину і на березі почала надавати першу допомогу. “Ми просто його обнімали і давили на живіт, щоб він виплюнув це”, - пригадує Настя.

Далі на руках школярки понесли його до себе додому. Дитину відігрівали, паралельно викликали медиків. Хоча Дмитрик дуже змерз, великої шкоди йому це не заподіяло, після огляду лікарі відпустили його додому.

Зараз малюк обіцяє, що до ставка ні ногою. Родина в Дмитрика благополучна. Після випадку на водоймі мама так перехвилювалась, що на камеру спілкуватись не змогла. Як діти побігли до водойми, каже, сама не розуміє. Поки вона готувала їжу, малі гуляли на подвір’ї, начебто на виду. Це розповсюджена помилка батьків, кажуть рятувальники. “Найстрашніше, що батьки вважають, що поряд немає небезпеки, бо поряд будинок і можна дітей відпустити самих, або не дивитися за ними, якраз ховає в собі найбільшу небезпеку”, - кажуть рятувальники.

Попереджають, надто уважними треба бути тепер, коли діти на канікулах.

Батьки Дмитрика кажуть, цей випадок буде для них наукою. Вони дуже вдячні Насті, яка врятувала їхнього сина. Сама ж дівчинка каже, після цього інциденту хоче вдосконалити свої навички з плавання, аби за потреби вчасно прийти на допомогу.

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