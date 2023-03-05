За контроль над дорогою до Бахмута росіяни гинуть сотнями: лише за одну ніч десантники знищили 15 груп вагнерівців

Збройні сили України утримують Бахмут, попри те, що окупанти намагаються взяти під контроль дороги, що ведуть до міста. Нашим силам оборони вдалося відтіснити ворога від південних околиць. За одну ніч знищили 15 груп "вагнерівців", які намагалися штурмувати позиції, йдеться в ТСН.

На південних підступах до Бахмута артилеристи наводяться за допомогою дронів та запускають снаряди аби добити залишки груп вагнерівців. На цій ділянці українські бійці себе почувають впевнено. Підрозділ тут нещодавно та хлопцям знадобилось всього кілька діб, аби не просто стримати натиск ворога, а розбити його вщент. “Ми підняли нічні очі і було таке здивування, купа гору у різних напрямках. З десятої до пів на шосту ми відсікали ці групи. Потім було по перехвату, що це були 15 груп вагнерівців”, - каже командир підрозділу артилерії 80 ДШБ Андрій.

Нічні очі, або квадрокоптер в тому бою армійці втратили, але наступ ворога спинили аж так, що покрошили купу російської техніки, ще й розтрощили склад боєприпасів росіян. “Вони стикнулись із снарядами голодом. Якщо там вдень було 30-40 артобстрілів, це якщо рахувати стволку, то тут мабуть 2-3”, - додає командир підрозділу десантників Міша.

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Тепер ці бійці прикривають одну з трас що веде до Бахмута, бо саме за шляхи сполучення, а не за місто, і йдуть бої.

Через брак техніки, росіяни все більше шлють у наступ лише солдатів. Атакують здебільшого вагнерівці живою силою і намагаються продавлювати наші позиції, але куль на кожного у наших армійців вистачає і Бахмут лишається українським. “Важливий кожен метр нашої землі. Коли би ми його віддали, там полягло 3 наші воїни, а коли ми будемо забирати його назад, там поляже їх 10”, - зазначають бійці.

Зараз десантники збирають на новий дрон, який допоможе бачити ворога і серед ночі.

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Кирієнко Юлія

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