За кордон без черг і затримок: на Закарпатті планують запровадити електронний запис у чергу

За кордон без черг і затримок: на Закарпатті планують запровадити електронний запис у чергу

Система дозволить громадянам та водіям вантажівок заздалегіть забронювати час і місце у черзі.

На Закарпатті планують запровадити електронний запис у чергу, який діятиме на пунктах пропуску із ЄС.

Про це йдетьс у випуску ТСН.Ранок 10 вересня.

Також читайте Розвертають на кордоні: українські прикордонники не пропускають автомобілі із забороненими номерами

Досвід хочуть запозичити в уряду Естонії, де такий проєкт реалізували ще 10 років тому. Нині від діє і в Литві, Латвії та Фінляндії. За проєктом, електронна система дозволить громадянам та водіям вантажівок заздалегіть забронювати час і місце у черзі, а в день перетину менш ніж за годину пройти оформлення і виїхати на суміжну сторону.

Напередодні естонські фахівці презентували проєкт на Закарпатті. Наступний крок - постанова Кабміну, яка дозволить перейти до пілотного запуску сервісу.

За планом електронні черги повинні запрацювати до кінця цього року на КПП "Тиса" на кордоні зі Словаччиною та на КПП "Ужгород" на кордоні з Угорщиною.

Новини України: на Закарпатті планують ввести електронний запис у чергу, що діятиме на пунктах пропуску з ЄС

Нагадаємо, Польща від 9 вересня відкрила свої кордони для українських туристів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання