За кордоном назріває паніка: українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку

Без прав та паспортів. Консульства за кордоном припиняють надання послуг українським чоловікам призовного віку, а в Україні Кабмін розробляє нові обмеження для ухилянтів.

Як влада “тимулюватиме” українців йти на фронт та чи впораються ТЦК з напливом військовозобов’язаних чоловіків? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Штурм консульств та ДП “Документ”

Буквально кілька днів тому українські чоловіки за кордоном штурмували консульства та відділення ДП “Документ”, щоб поновити паспорт перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію. У той самий час жива черга була скасована і потрапити на прийом можна було тільки за записом онлайн. Однак і це зробити було майже нереально. Онлайн-запис розлітався за лічені хвилини як гарячі пиріжки.

Обмеження для чоловіків за кордоном

Українська влада вирішила виправити ситуацію і видала відповідне розпорядження. Від 23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку. Це означає, що відсьогодні чоловіки призовного віку зможуть лише оформлювати документи для повернення до України. Про це пише “Дзеркало тижня” (ZN.UA) з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який редакція має в розпорядженні.

Всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку Фото: zn.ua

Судячи з документу, МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії для громадян України призовного віку. В документі зазначено, що надання послуг припиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, що триває.

“З метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю від 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років”, — пише “Дзеркало тижня”.

Нагадаємо, про що йдеться у пунктах 6 та 16 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”:

встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності у травні. В свою чергу ТСН.ua запустив опитування: чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнутимуть отримати громадянство іншої країни?

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Станом на вечір 23 квітня переважна більшість опитаних вважає, що припинення надання консульських послуг таки призведе до того, що українці не захочуть повертатися до України та будуть намагатися отримати громадянство іншої держави. Були й ті, хто відповів, що українці таки будуть мати бажання повернутися до України, однак цей відсоток надзвичайно малий.

Примітно, що українське консульство у Польщі вже призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку. Про це повідомляє “Суспільне новини”:

“Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо”.

Міністр закордонний справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобов'язаним чоловікам закордоном призупинять надання консульських послуг:

“Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна.

Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює.

Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно.

Невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності”.

Нові обмеження для ухилянтів

Схожа історія чекає на чоловіків і в Україні. Влада “стимулюватиме” чоловіків йти на фронт, шляхом введення нових покарань за ухилення від мобілізації. Окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону “Єдині новини”: “Зараз різні міністерства напрацьовують зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг надання військово-облікового документа”.

За його словами, держава робитиме так, щоб ті, хто прагне захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити: “Ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратися з потоком людей. Зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. В мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, немає”.

А чи впораються ТЦК?

Питання тільки в тому, чи впораються ТЦК? В Україні нині працюють 178 ТЦК, які мають обслужити приблизно 8 млн чоловіків. Такі дані оприлюднило видання texty.org.ua. Більшість ТЦК мають лише 8 приймальних годин на тиждень. Виходячи з цих даних, журналісти texty.org.ua змоделювали ймовірні сценарії розвитку подій. У випадку, якщо залишити все як є, а згідно з чинним графіком більшість ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень (двічі на тиждень з 9:00 до 13:00), тоді ТЦК доведеться оновлювати дані для біля семи сотень чоловіків – лише за одну годину.

У випадку роботи по 8 годин на день без вихідних — це 139 чоловіків за годину. Якщо ТЦК обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів. У такому разі вони мають ставити на облік 93 чоловіків за годину. Виходить, що Територіальні центри комплектування, ймовірно, не встигнуть оновити дані всіх військовозобов’язаних чоловіків за 60 днів.

Основні положення мобілізаційного закону

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про посилення мобілізації. Документ 17 квітня опублікували в парламентському віснику “Голос України”. Це означає, що чинності він набуде за місяць — 18 травня. Ось ще деякі з ключових змін, які вносить новий закон:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БЕЗ ПРАВ І ПАСПОРТІВ! Консульства України вже НЕ надають послуги чоловікам призовного віку!

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