За крок до ядерної аварії: якими діями на ЗАЕС окупанти збільшують ризики катастрофи

Експерти МАГАТЕ майже щодня чують вибухи та стрілянину з автоматів на території Запорізької АЕС.

Окупована Запорізька АЕС - на межі аварії. У середу, 4 жовтня, стало відомо, що загарбники вивели четвертий енергоблок із стану "холодного зупину" у стан "гарячого", що є заборонено через ризики катастрофи.

Що зараз відбувається на захопленій росіянами атомній елетростанції і чи є ризики ядерної аварії - читайте на ТСН.ua.

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МАГАТЕ провело ротацію

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у вівторок, 3 жовтня, агентство з атомної енергії провело ротацію своїх представників на окупованій Запорізькій АЕС. Таким чином, за його словами, вони продовжують забезпечувати безпеку на електростанції

"Після сьогоднішньої ротації на ЗАЕС і через рік після МАГАТЕ продовжує важливу роботу із забезпечення безпеки та захищеності об'єкта. Наразі ми виконуємо наші місії незалежно та з повною віддачею", - йдеться у його дописі у X.

МАГАТЕ не може гарантувати безпеку

На думку експерта з атомної енергетики Людвіга Литвинського, попри заяви Міжнародного агентства з атомної енергії, вони не можуть контролювати безпеку на Запорізькій атомній електростанції.

"Повну безпеку може гарантувати лише власний персонал, який там працює. На сьогодні частина бар'єрів безпеки зруйнована і ситуація, яка склалася торік у березні, зберігається і зберігатиметься, доки там присутні росіяни",- наголосив він в ефірі Еспресо.

Він додав, що станом на 29 вересня 5 блоків АЕС перебували у режимі "холодного зупину", натомість 1 блок – у стані "гарячого".

Окупована Запорізька АЕС / Фото: Associated Press

Вибухи та стрілянина на території ЗАЕС

Відповідно до останнього звіту представників МАГАТЕ, вони майже щодня чують вибухи та стрілянину з автоматів на території Запорізької АЕС. Експерти попереджують, що такі дії збільшують ризики для найбільшої в Європі атомної електростанції.

Попри такі заяви, представники агентсва з атомної енергії не бачить там військової техніки.

"У рамках обходу минулого тижня експерти МАГАТЕ відвідали машинний зал 6 блоку, не помітивши там військової техніки. Під час обходу периметра майданчика команда помітила, що деякі міни, які раніше спостерігалися, були видалені, а на внутрішніх огорожах проводилися деякі роботи", - йдеться на сайті організації.

Команда МАГАТЕ продовжує запитувати доступ до всіх шести турбінних залів, один за одним, щоб підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання, які можуть суперечити п’яти конкретним принципам захисту ЗАЕС. Наразі цей запит не схвалено, і команда може підтвердити статус лише одного машинного залу за раз.

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Окупанти вивели 4-й енергоблок із стану "холодного зупину"

У середу, 4 жовтня, в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" поінформували, що окупанти на Запорізькій атомній станції перевели четвертий енергоблок із стану "холодного зупину" у стан "гарячого". Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану в "холодний".

Фахівці попереджають, що такі дії заборонені нормами експлуатації, оскільки можуть спричинити аварію.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – наголосив президент "енергоатому" Петро Котін.

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Яка ситуація із рівнем води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

За даними "Енергоатому", станом на 4 жовтня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний. Щоправда, фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,81 м.

"Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,83 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,66 м. В продовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає", - підкреслили у компанії.

У МАГАТЕ додають, що минулого тижня експерти зафіксували тимчасове скорочення води в трьох ставках.

" У той час на цьому майданчику відновили три спринклерні ставки, щоб повернути рівень води до нормального. Сьогодні (29 вересня - ред.) к оманда провела черговий обхід спринклерних ставків і підтвердила, що рівні води в усіх ставках були в межах робочих меж", - запевнили експерти.

Нагадаємо, МАГАТЕ закликає Росію негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України.

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