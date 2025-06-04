За кулісами переговорів у Стамбулі: український дипломат розповів подробиці

Переговори в Стамбулі / © Associated Press

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Російська делегація під час зустрічі у Стамбулі з представниками України категорично не погоджувалася на припинення вогню, заперечувала проти присутності американців та намагалася применшити кількість викрадених в Україні дітей.

Подробиці переговорів розповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

Про вплив операції «Павутина»

За словами Сергія Кислиці, операція української спецслужби, яка завершилася ударами дронів по військових аеродромах Росії, напередодні переговорів мала значний вплив на поведінку росіян у Стамбулі.

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«І хоча російська делегація продовжувала бути дуже авторитарною, диктаторською і по лексиці, і по формі, але вони б інакше поводилися, якби не сталося цієї операції», — наголосив український дипломат.

Про головну мету росіян

Кислиця зазначив, що ці переговори були потрібні росіянам більше, ніж українській стороні.

«Їхня програма максимум на цих тижнях, щоб не допустити запуску механізму запровадження нових санкцій. Це найголовніша мета, де досягнення перемирʼя і встановлення миру не перебуває на цих орбітах. Головна мета Російської Федерації — створити імідж країни, яка намагається просувати винагороду миру, щоб Вашингтон не запровадив санкції», — наголосив він.

Про відмову Росії від перемир’я

За словами українського дипломата, російська сторона відкидала будь-які нормальні розмови про перемирʼя.

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«Вони категорично проти безумовного перемирʼя. І те, що вони озвучують, нічим не відрізняється від тих кондових наративів ультимативних вимог, які ми чули з боку росіян», — сказав він.

Кислиця зауважив, що у росіян допитувалися, проти якого виду припинення вогню, який передбачений конвенціями або іншими міжнародними угодами, вони виступають.

На це голова російської делегації відповів лише, що потрібно зібрати літа загиблих.

«Вони зрозуміли, що їхня позиція взагалі не працює», — додав він.

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Про обмін документами

Кислиця також розповів подробиці того, як відбувався обмін документами із пропозиціями щодо мирного врегулювання.

«Президент Трамп казав, що він сподівається, що Росія підготує меморандум, у якому будуть позиції, які можна буде виконати. Ми запитували: „А де меморандум?“. Росіяни дали меморандум під час пленарного засідання. Ми свої пропозиції передали заздалегідь», — нагадав він.

Водночас, за словами українського дипломата, російська делегація не мала вказівок, як досягти прогресу зі встановлення миру і не була готовою говорити про українські пропозиції.

«Російська делегація має директиву зробити все можливе, щоб ані у Вашингтоні, ані в європейських столицях не була запущена хвиля санкцій», — пояснив він.

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Про українських дітей

За словами Сергія Кислиці, росіяни вимагали «припинити істерику про дітей, розраховану на бездітних тітоньок», і заперечували величезну кількість викрадених дітей в Україні, запевняючи, що в Росії «кілька десятків українських дітей, може, сотні».

«Люди живуть у паралельній реальності, створеній їхньою пропагандою і їхнім президентом», — зазначив він.

Про повернення до умов 2022 року

Український дипломат зазначив, що на переговорах росіяни намагалися відновити Стамбул-2022.

«Це була їхня початкова позиція. „Так ви точно не хочете обговорювати те, що було 2022 року? — запитували вони і додавали: — От бачите, 2022-го ми просили одні території, а тепер пропонуємо 6 областей“», — розповів він.

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Про США та європейців

Сергій Кислиця нагадав, що ще під час перших переговорів у Стамбулі російська делегація заявила, що вона категорично проти присутності американців.

«Чому? США технологічно й військово є якщо не єдиною, то найкращою країною, щоб здійснювати моніторинг, зокрема з застосуванням супутників для peace deal чи cease-fire. Друга позиція — США є ключовим елементом європейської безпеки. Тому вести серйозні розмови про моніторинг, чи про припинення вогню, чи про гарантії безпеки без США чи європейців — безперспективно», — пояснив він.

Про Україну в НАТО

Сергій Кислиця наголосив, що відмовитися від членства України в НАТО під час переговорів з росіянами було неможливо.

«Наша приналежність до загальноєвропейської системи безпеки є умовою, без якої європейської безпеки не існуватиме. Здача цієї позиції неможлива і тому, що це частина Конституції та бажання багатьох українських людей. Російська сторона посилається постійно на свою конституцію», — наголосив він.

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Нагадаємо, у Кремлі заявили, що нова зустріч для переговорів між Росією та Україною поки не має чітких термінів.