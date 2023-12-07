"За майже два роки війни я такого ще не бачив": мешканець Чернігівщини про обстріли Росією прикордоння

Вчора, 6 грудня, росіяни атакували дроном цивільне авто на Чернігівщині. Як виявилось, це далеко не перша така атака по цивільній автівці в прикордоних районах Чернігівщини за останній час. Ворог все частіше обирає таку тактику террору, атакуючи цивільний транспорт чернігівчан.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів староста чернігівського села Грем’яч Андрій Ірха, чию автівку вчора знищив російський безпілотник.

"Ми приїхали визначити, де сталось пошкодження електролінії. Стало чутно звук дрона, який летів в напрямку села, різко опустився та менше ніж за 30 секунд пролунав вибух. Ми підбігли та побачили, що горить автівка. Все це сталось десь за 800 метрів до кордону. До цього теж були випадки, коли росіяни атакували автівки. Скільки було випадків – не пам’ятаю. По селу та по околицях росіяни регулярно запускають дрони", - розповів нам Андрій Ірха.

Автівка, яка була атакована російським дроном вчора, 6 грудня. Фото: голова Чернігівської ОВА В.Чаус.

Своє чергою, мешканці прикордонного села Семенівка на Чернігівщині в коментарі для ТСН.ua

розповіли, що обстріли їхнього населеного пункту не тільки продовжуються, але інколи стають інтенсивнішими.

"Десь два тижні тому за 15 хвилин я нарахував 11 прильотів ворожих снарядів по різним нашим локаціям. Не буду казати, куди саме влучили, але скажу, що були пожежі. Такого за майже два роки війни я у нас не бачив та не чув. Незадовго до цього теж був прильот. Так співпало, що перед цим місцева влада виклала в соцмережі пост про купівлю нового трактора та "бусіка". Туди ж і прилетіло. Після цього наші мешканці повідомили посадовцю, який це зробив, що якщо такі дописи в соцмережах продовжаться, то мешканці прикують автора на ланцюг на тій ділянці, про яку він пише".

На питання про те, чи стали обстріли частішими, наш співрозмовник каже так: "Тиждень може бути тихо, а потім обстрілюють цілий день. Але деякі села вздовж кордону тепер зовсім пусті. Крім того, час від часу з’являється інформація про ворожі ДРГ, які полюють на наших військових та прикордонників".

За офіційними даними українських прикордонників, протягом останньої доби російські війська завдали 2 авіаційних та 19 мінометних ударів по прикордонню Чернігівської області.

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