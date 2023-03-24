За місяць виженемо росіян з Бахмута: доля Пригожина і вагнерівців — прогноз тарологині

Британська розвідка повідомляє, що ЗСУ розпочали локальний контрнаступ на Бахмутському напрямку. До того були повідомлення, що там назріває кульмінація. Скільки ще ЗСУ доведеться чинити спротив ворожій навалі на Бахмут та коли відженемо росіян із міста? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

"Я не думаю, що це все буде дуже швидко. Гадаю, це триватиме ще 4-6 тижнів. Метою є мінімізувати українські втрати. Довго, але успішно", - зазначила вона.

Ватажок ПВК "Вагнер", який нещодавно заявляв про мобілізацію понад 30 тисяч вагнерівців до травня, злякався наступу ЗСУ на тому напрямку, відрізання вагнерівців від основних сил Росії і написав листа міністру оборони Росії Шойгу з проханням допомогти.

Людмила Хомутовська розповіла, яке майбутнє чекає на Пригожина та його контингент під Бахмутом.

"ЗСУ "закопають" контингент Пригожина, вони йдуть на знищення. Сам Пригожин, ймовірно, займатиме високе положення в політиці, принаймні зараз туди все покладається. Тут знову йдеться про домовленості", - підсумувала тарологиня.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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