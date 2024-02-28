За місяць збито 11 бортів РФ: світ аплодує ЗСУ, а рашистів тіпає від злості

Місяць лютий 2024 року точно увійде у світову історію! За цей короткий проміжок часу Збройним силам України вдалося те, що колись вважалося неможливим!

Лише за 27 днів українські бійці знищили російських літунів – вертольотів та літаків – майже на мільярд доларів США. Те, що назавжди вважалося одним із козирів РФ, тепер падає під ударами ЗСУ чи не щодня.

Як Україні знову вдалося здивувати світ, чим ЗСУ так вправно нищать ворога в небі, та як це може змінити хід війни – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.ua.

Приголомшлива статистика ЗСУ

Від таких новин неможливо втомитися. 27 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук привітав усіх українців із новим визначним здобутком. Лише за пів доби Збройним силам вдалося знищити аж два російські Су-34, при чому один за одним. Олещук опублікував і останнє фото російського літуна, який уже, так би мовити, однією ногою був на концерті Кобзона.

"Фєвраль" був лютим

"Февраль 2024" перетворився на справжнісінький лютий для російської авіації. Статистика ЗСУ просто вражає. Лише за неповний місяць українським оборонцям вдалося мінуснути аж 11 цілей: 7 Су-34, 2 Су-35, один А-50 та навіть ударний гелікоптер Ка-52. У командуванні уже порівняли російський літакопад з їхніми безглуздими піхотними "м’ясними штурмами".

"При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". Що ж, працюємо далі... До перемоги!" – написав Олещук у телеграм-каналі.

За даними, які публікує український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, сумарна ціна цих "повітряних трупів" РФ уже перевалила за 900 млн дол., якщо рахувати з другим Су-34, який збили уже після допису журналіста.

Знищений російський Су-35 / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ви взагалі могли собі подібне уявити? А ще на початку повномасштабного вторгнення рашисти на повному серйозі писали, що знищили усю українську ППО. Єдине, що в них варто запитати тепер: "Что с лицом?!"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “А ЧТО С ЛИЦОМ?!” За один місяць збито 11 бортів РФ! Світ аплодує ЗСУ, рашистів тіпає від злості!

Пропагандисти, "что с лицом"?!

А обличчя у багатьох із них уже точно перекошене. Звісно, вони все ще проходять так звану стадію заперечення. Як один, більшість пропагандистських телеграм-каналів ворога майже синхронно заявили, що збиті 26 лютого 2 російські Су-34 "насправді" повернулись на базу, а фотопідтвердження від ЗСУ – це все "вбросы". Напевно, згодом хтось з них обов’язково припустить, що чергові винищувачі збила російська ППО. Ну, а потім взагалі забудуть про цю прикру втрату дорожезних літаків і їхніх пілотів. Ну ще ж "наражают", правда?

Збиття літака А-50У – таке не забудеш!

Але ж ми пам’ятаємо все! Адже ЗСУ вкотре доводять, що небо над українською землею належить виключно її народу, і ніхто не дозволить російському металолому літати в ньому без дозволу. Найгучнішим збиттям місяця стало приземлення одного з найбільш рідкісних російських бортів – літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Цей літак наднебезпечний, бо призначений для виявлення ППО, ворожих винищувачів та ракет на сотні кілометрів навколо. Саме такими рашисти наводять та корегують ракетні удари по Україні.

Чому це так важливо?

Хоч А-50У і є модернізованою версією звичайного радянського А-50, насправді такі більше не виробляються в РФ. При цьому на початок 2022 року у Москви було лише три літаки А-50 та шість літаків А-50У. Один А-50 ЗСУ пошкодили ще 2022 року на аеродромі в Білорусі, а інші 2 – збили 14 січня та 23 лютого 2024 року над Азовським морем. Один впав у море, а другий "приземлився" на Кубані.

Замовчати це рашисти не могли, бо втрата ну дуже відчутна для них. Цікаво, що там продовжують з баранячою впертістю нести ахінею, що всі борти збиває саме російська ППО.

Літак А-50 / Фото: Associated Press

Рашисти вже "лізуть на стіну" від ненависті!

Аж настільки вони не можуть змиритися з тим, що українці вже третій рік дають "другій армії" світу прикурити як в небі, так і на землі та навіть у морі. Насправді ж це зробили ЗСУ.

Офіційно ніхто карт не розкриває, утім джерела "Української правди" стверджують, що так званий російський літаючий "комп’ютерний клуб" збили ракетою С-200. Це ще радянська розробка, і хоч вона не вважається точною, утім є найдалекобійнішою з усіх в арсеналі ЗСУ.

Непоправні втрати росіян

Внаслідок влучного пострілу українського ЗРК на борту російського літака А-50У з бортовою назвою "Баян" загинуло щонайменше 10 висококваліфікованих офіцерів, які відповідали за складну апаратуру судна та розвідку.

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Вкотре нагадаємо, що таких літаків у Росії більше не роблять, а навчати нових фахівців такими темпами не буде на чому.

Вражає й загальна кількість російських втрат у небі. За даними з відкритих джерел, Україна за два роки повномасштабної війни знищила 342 російські літаки та майже стільки ж вертольотів. Виявляється "найврожайнішим" був 2022 рік. Ми пам’ятаємо, як рашисти тоді вільно залітали в українське небо, де масово отримували квиточки на концерт Кобзона. "Ожила" знову статистика на початку 2024 року. Фахівці пояснюють це черговим підсиленням української ППО, але вже біля фронту.

Спецслужби попереджають!

А ЗСУ тим часом ні на секунду не зупиняються, тож рашистам варто очікувати все нових сюрпризів від українських бійців. З огляду на останні успіхи Повітряних сил, а також заяви ГУР та СБУ, на місці рашистів ми б тричі подумали, перш ніж, скажімо, їхати Кримським мостом. І це навіть не наше попередження, а Буданова.

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