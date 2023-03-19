За міжнародної підтримки на Київщині почали відбудовувати висотки: кому підуть перші виділені мільйони євро

До початку літа вже планують запустити основний етап програми й охопити всю територію України за винятком тимчасово окупованих територій.

Повністю зруйновані або частково пошкоджені - таких українських домівок, лише за кількістю заявок у "Дії", уже понад 340 тисяч. Загальна площа побитого житла перевищила 23 мільйони квадратних метрів. Поки ж росіяни намагаються руйнувати українські оселі - українці всіма силами латають дірки у стінах своїх помешкань. Виплату компенсацій держава обіцяє розпочати в травні, а поки українці відновлюють житло власним коштом і завдяки міжнародним донорам, йдеться в ТСН.

Один із будинків в Ірпені, на перший погляд, ніби щойно зведений - новий фасад, на вікнах ще подекуди навіть не знята плівка. Тільки вигоріла автівка в дворі нагадує про увесь той жах, який відбувався тут рік тому. “Сама будівля горіла . 7 поверхів повністю вигоріло, два стояки дуже сильно пошкодило”, - кажуть мешканці.

Мешканці будинку за його відновлення спершу взялися самі. “Відновлення даху, 7 поверху і аварійних конструкцій ми зробили за власний рахунок. Це нам коштувало орієнтовно мільйон шістсот тисяч гривень. Приблизно з квартири це було по 40 тисяч”, - розповідає голова ОСББ Олена Саламатова.

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Вже після цього будинок став одним із учасників програми "Віднови дім". Її започаткував Фонд енергоефективності спільно з Європейським союзом та міжнародною фінансовою корпорацією. ЄС виділив 25 мільйонів євро. Вони підрахували, що цього має вистачити на відновлення близько пів тисячі багатоповерхових будинків. У цій багатоповерхівці за грантові кошти замінили більше половини вікон, двері, відновили внутрішнє оздоблення та комунікації.

Представникам ЄС, які приїхали до Ірпеня з інспекцією, показують на світлинах, на що перетворили росіяни цей будинок. Вони можуть порівняти, яким він став, після реконструкції. Європейці вражені і результатом і швидкістю. Програма стартувала наприкінці листопада, за два місяці тут уже були завершені всі зовнішні роботи.

Це поки пілот, учасниками цього проєкту спершу могли стати лише 4 області - Київська, Сумська, Житомирська та Чернгівська. “Обмеження по коштам на один об'єкт було 6 мільйонів гривень. Зараз у нас відбулося розширення програми ще на 2 області. Це Миколаївська область і Дніпропетровська. Гранична сума коштів, які виділяються на один будинок - це 7,2 млн гривень. Тобто ми розширюємось”, - переконує директор фонду Єгор Фаренюк.

До початку літа вже планують запустити основний етап програми й охопити всю територію України за винятком тимчасово окупованих територій. Головна умова до учасників - це має бути ОСББ, а сам будинок без суттєвих пошкоджень. “Ідея полягала в тому, щоб забезпечити можливість якомога швидшого відновлення будинків ОСББ. Для того, щоб люди могли повертатися. Щодо розширення програми треба говорити з партнерами та урядом”, - кажуть міжнародні організатори.

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У цей будинок повернулися власники лише 7 з 42 квартир. Тут ще пошкоджені ліфти, невідновлені 14 квартир і невідремонтовані під'їзди. Це програмою "Віднови дім" не покривається, отже мешканці мають самі все довести до ладу. “Тепер ми будемо повертатися додому, робити свій ремонт. Відбудовувати свою квартиру і повертатися додому, бо вже дуже хочеться”, - кажуть мешканці.

Сусідній будинок, якому теж дісталися гроші від ЄС, уже заселений майже на 100 відсотків. Мешканцям пощастило, що внаслідок обстрілів не спалахнула пожежа й пошкодження були переважно зовні.

За понад рік від початку повномасштабного вторгнення Росії до України - російські окупанти понад 40 тисяч разів обстріляли Україну. Унаслідок цього зруйновані понад 152 тисячі житлових будинків. Найбільше заявок у “Дії” з Донецької, Харківської та Київської областей.

Програму відновлення України планують реалізувати за рахунок конфіскованих російських активів, коштами бюджету, міжнародних партнерів та донорів, які зібрані на платформі UNITED24. Починатимуть так само з багатоповерхівок, які не сильно постраждали, щоб якомога більше людей і якомога скоріше могли повернутися додому.

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