За "Мрію" 11-річної Софії Кравчук виручили 60 тис. грн: літак тепер живе в різних неавіаційних проєктах

Малюнок 11-річної Софії Кравчук із літаком Ан-225 "Мрія", який послугував основою для поштової марки, продано за понад 60 тисяч гривень.

Зруйнований росіянами легендарний український літак тепер живе в різних неавіаційних ініціативах. "Мрію" зображають на картинах та одязі, роблять у вигляді іграшок. Крім того, дискутують щодо збору коштів на її відновлення.

Чи реально відновити "Мрію", скільки коштуватиме та скільки триватиме - у сюжеті ТСН.

Гігантська і водночас елегантна "Мрія" упевнено здіймається над хмарами: такою її запам'ятали українці і автор муралу.

Житель Борисполя, художник Дмитро Вергелес, і досі не хоче вірити у її знищення. "Нас так просто не зламати. Мені хотілося підтримати наших людей та військових. Мурал 72 "квадрати" у єдиному вигляді", - каже він.

Натомість "мінімурали" на основі малюнку 11-річної Софії Кравчук із Волині "Укрпошта" вже надрукувала кількамільйонним тиражем. "Ан-225", що відомий як "Мрія", нині живе у багатьох не авіаційних сферах: як символ мотиваційних листівок, справжніх картин, сувенірів чи навіть іграшок, а також у ріхних варіаціях принтів, нанесених на одяг.

На фірмі з виробництва футболок кажуть, що такі малюнки на одяг затребувано в суспільстві. Футболки замовляють не лише в Україні, а й часто з-за кордону. Там теж за літаком сумують.

Коли "Мрія" з'являлася в небі чи в аеропортах, то це викликало захоплення у людей. На нього дивилися сотні людей. Втім, нині це уже історія. Чи не востаннє кадри з Ан-225 були такі: понівечену носову частину відтягнули вбік для слідчих дій. Це один з доказів російських злочинів в Україні. Намагаючись захопити аеропорт Гостомель, окупанти РФ знищили до десятка літаків, серед яких і неперевершена "Мрія".

Кабіна згоріла, як і шасі та частина корпусу, а декілька двигунів сильно пошкоджені, констатував пілот літака Дмитро Антонов, коли на початку квітня побував у Гостомелі, із журналістом Олександром Загороднім.

Сьогодні "Мрія" там, де і була. Нині досліджують технічний стан її агрегатів, щоб зрозуміти, що вціліло, який обсяг робіт очікує в майбутньому.

"Тобто цей проєкт рухається. Зокрема, це і документація конструкторська, яка в першу чергу формує технічний вигляду цього літака. Оскільки він повинен бути не просто відновлений, відремонтований. Літак повинен бути модернізований. У нас є достатня кількість напрацювань, які базуються на програмі модернізації літаків Ан-124 "Руслан", - каже генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик.

Зокрема, це стосується турбін. Найважче також і з шасі. Воно унікальне, як власне і багато іншого. Скажімо крило, авіоніка, чимало іншого. Але у конструкторському бюро запевняють, що завдання реальне. Можливо, станеться це не так швидко, як хотілося - від 3 до 5 років. Крім того, проєкт дороговартісний точної суми ще немає. В Мережі пишуть про мільярд доларів. Втім, у ДП "Антонов" від цифр взагалі утримуються.

Допомогти в цьому проєкті уже погодилось чимало міжнародних компаній. Свою підтримку пообіцяв мільярдер Річард Бренсон. Українці свою "Мрію" не забувають і уже готові скидатися грошима як на "Байрактари". Адже "Мрія" - це більше, ніж літак. Це символ сили, волі, і перемоги.

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