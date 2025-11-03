Кабан / © pixabay.com

Реклама

У Києві перехожі помітили величезного дикого кабана, який забрів у популярний київський парк Наталка на столичній Оболоні. Велика тварина діловито чимчикувала по газонах та з цікавістю обнюхувала кущі біля дитячого майданчика.

Люди пишуть, що їм було моторошно від зустрічі з дикою твариною, а вона, судячи по відео, відбулася у темний час доби.

У Київському зоопарку кажуть, що дикі кабани дуже небезпечні тварини. А те, що кабан гуляв по парку Наталка пояснюють тим, що ці хижаки дуже добре вміють плавати – «форсують» Дніпро.

Реклама

Фото: телеграм-канал “Хрещатик.News” / © із соцмереж

«Для дикого кабана річка Десна чи Дніпро – не перешкода. Він може запросто подолати таку відстань. Кабан вийшов з води і пішов своєю стежкою у пошуках їжі. Для людей головне не намагатися до них близько підходити, а тим більше годувати, вони самі знайдуть те, що їм потрібно. Людям потрібно бути максимально обережним під час таких «зустрічей», бо якщо десь поруч є маленькі кабанчики, то самка чи самець будуть максимально агресивними, захищаючи своє потомство», - пояснив ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Він додає, що сам факт, що кабан прийшов до парку Наталка підвечеряти – це цілком нормально.

«Дикі кабани – дуже розумні тварини. Вони постійно шукають їжу та місце для схованки, де їм буде максимально комфортно. Кабана, що на відео, можна назвати «розвідником», бо якщо з’явився один, то згодом, за ним прийде ціла ватага. Зрозуміло, що в умовах міста незвично бачити дикого кабана. Але така їхня природа поведінки. Просто людям треба бути дуже обережними під час таких зустрічей», - пояснює директор зоопарку.

Він додає, що кабани заходять у ті райони міста, де немає диких собак. Ймовірно, що на Оболоні, у парку Наталка, такі відсутні. Хоча погоджується, що дикі тварини можуть нанести шкоду парку, наприклад, обнести клумби з квітами чи рослинами.