За одну ходку підвозив два ящики БК: на передовій бійцям допомагав віслючок "Хаймарс"

Історія про віслюка, який підвозив на позиції українських бійців боєприпаси. За безстрашність та свою роботу віслюку навіть дали бойовий позивний "Хаймарс". Однак згодом парнокопитного побратима з передової евакуювали, йдеться в ТСН.

Він жив на Донеччині і до лав ЗСУ став, коли познайомився з бійцями Київської тероборони. Завданням “Хаймарса” було доправляти боєприпаси, в один бік п'ять кілометрів, і за одну ходку він підвозив одразу два ящики БК.

Нині військові на ротації і вже зі сміхом згадують, як до них доєднався новий боєць. Це було літо, вони тримали позиції неподалік тоді ще окупованого Святогірська. Із села на лінії фронту майже всі виїхали, зосталося зо три сім'ї, тоді місцева мешканка розказала, що по-сусідству залишився віслюк. “Тваринка була така досить стомлена, бо було їй там спекотно, а його не годували, не поїли, всі поїхали. У нас є побратим - ветеринар. До війни він був ветеринаром у нашому київському цирку”, - згадують бійці.

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Тож зателефонували ветеринару, той через відеозв’язок оглянув пацієнта і проконсультував, що йому можна їсти в такому стані, а що ні. “Зранку доповіли на нараді, що до підрозділу проситься новий боєць. Командування сказало: "Поставити на "довольствіє". Підготувати до виконання бойових задач”, - пригадують бійці.

Поблизу села Пришиб наші військові стояли по один бік річки, а з іншого - російські окупанти. До позицій, які за кількасот метрів від ворога, машиною не під’їхати, бо дорога прострілювалася. Тільки пішки, а це зо п'ять кілометрів стежками, тож віслюк став допомагати і підвозити нашим воїнам боєприпаси, воду та харчі. "Змайстрували по ескізах нашого ветеринара, ти ж не можеш повісити, скільки захочеш. Він може сказати "Ні". Перша ходка - два ящики БК”, - пригадують воїни.

Як бойовому побратиму, віслюку дали бойовий позивний “Хаймарс”. “Це саме співпало, коли перші “Хаймарси” прийшли до України. Ми всі тоді чекали-чекали. І тут у підрозділі поповнення, всі “Хаймарс”, - пригадують, як дали тварині позивний.

За день “Хаймарс” робив по дві ходки на позицію. Спочатку дорогу в один бік долав оперативно, а потім все повільніше й повільніше, бо слава про бойового віслюка розійшлася позиціями, і кожен боєць хотів чимось пригостити худобинку. “Але то тваринка така, що він сам себе демаскує. Ми ж його залишали, і він об’їдав усю зелень, що в нього була. І ще розвідка сказала, що по той бік річки вже й кадирівці є, а ви знаєте, як вони до віслюків... Вирішили евакуювати”, - сміються бійці.

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Щоб евакуювати "Хаймарса", військові розгорнули цілу спецоперацію. Вийшли на зоозахисників, ті готові забрати віслюка, але з Краматорська. Тож бійці вирішили бусиком доправити віслючка туди, але "Хаймарс" залишати позиції вперто не хотів: смаколики, якими задурювали, з’їдав, але до бусика не йшов.

Зрештою віслюк із Донеччини опинився в Одесі. ТСН показала його по телевізору. Сюжет побачили побратими і дуже зраділи, що з віслюком усе дуже добре. Командування навіть відпустило одного військового провідати тваринку. Віслюк із Донеччини нині мешкає неподалік моря, має індивідуальні апартаменти. Через те, що навідріз відмовився заходити в двері, для нього у стіні видовбали дірку.

"Хаймарс", який допомагав українським військовим нищити ворога і підвозив на передову боєприпаси, в тилу біля моря відростив собі гривку. За планом у нього педикюр і вже шикуються в чергу наречені.

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