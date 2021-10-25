За підробні COVID-документи каратимуть і тих, хто їх виготовляє, і тих, хто купує

За підробні COVID-документи каратимуть і тих, хто їх виготовляє, і тих, хто купує

Проблему підробних документів в Україні активно відстежують у світі.

Справи щодо підробних «ковід»-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора. Карати обіцяють і тих, хто ними торгує, і тих, хто купує фальшиві документи. А тим часом світова спільнота допомагає Україні з обладнанням та вакциною. Зокрема, сьогодні в Києві презентували нове холодове устаткування.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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До України надійшла перша партія нового холодового обладнання і це лише частина від великої поставки. Тепер кожен може перевірити, чи за правильної температури зберігається вакцина.

Таке устаткування особливо важливе для тих пунктів вакцинації, які розташовані не в медзакладах. Поступово цим новим планують замінити все старе. За це взялося Міністерство охорони здоров’я разом із ЮНІСЕФ та за підтримки уряду Сполучених штатів. Для цього там виділили майже 3 мільйони доларів. «Це обладнання перекваліфіковане ВООЗ. Воно найкраще зберігає температуру всередині», - розповідають у центрі.

Попит на вакцинацію в Україні росте, відколи області одна за одною почали "червоніти". Лише за минулий тиждень медики щепили майже півтора мільйона людей. І поки одні безкоштовно вакцинуються, інші сертифікати про вакцинацію купують. Так, підозри в підробці документів уже оголосили понад сотні людей. А 88 обвинувальних актів скерували до суду. Серед фігурантів цих справ - медики, працівники лабораторій, турфірм та аптек. Подолати це держава хоче посиленням кримінальної відповідальності й переведенням усіх документів в електронний формат.

«Ми зараз намагаємося максимально оцифрувати всі документи, які використовуються для підтвердження «ковід»-безпечності. Це і цифрові «ковід»-сертифікати, які зараз у «Дії», і також ті сертифікати, які зараз видаються, або будуть видаватися в інших випадках», - запевняють в уряді.

Але шахраї пішли далі фальшування документів, але тепер вони підробили "Дію". За 120 гривень пропонують доступ до всіх електронних документів із можливістю редагування. Серед них і зелений «ковід»-сертифікат. На це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував з гумором. Пропонує тим, хто це організував, протестувати на собі новий електронний документ - паспорт засудженого.

Проблему підробних документів в Україні активно відстежують у світі. Слова "Україна", "фейк" та "сертифікат" дедалі частіше з’являються поряд одне з одним у заголовках закордонних медіа.

Але в уряді кажуть, Україна принаймні відверто про це говорить і намагається проблему вирішити.

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