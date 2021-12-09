За підробні сертифікати про вакцинацію - в’язниця: у Кривому Розі засудили "підприємця"

Чоловік штампував фальшивки просто у себе в гаражі.
У Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 9 грудня.
42-річного чоловіка затримали в листопаді саме під час передачі клієнту фальшивих довідок. Як виявилось, раніше засуджений придбав у приятеля саморобні печатки лікаря та медзакладу, а також бланки.
Сертифікати про вакцинацію штампував просто у себе в гаражі. Клієнтів шукав в Інтернеті. За фальшивку брав тисячу двісті гривень.
Районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним у підробці документів. Два роки та один місяць він проведе за ґратами.
Нагадаємо, майже півтори тисячі осіб з фейковими COVID-сертифікатами прийшли за справжньою вакциною на Закарпатті.
Читайте також:
У МОЗ розповіли, коли очікують зростання COVID-захворюваності
У США лише один пацієнт із новим COVID-штамом "Омікрон" потребував госпіталізації: що кажуть експерти
У Києві вчителька відмовилася вести урок державною мовою: "Пишаюся тим, що я не українка, а русская"