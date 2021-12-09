За підробні сертифікати про вакцинацію - в’язниця: у Кривому Розі засудили "підприємця"

За підробні сертифікати про вакцинацію - в’язниця: у Кривому Розі засудили "підприємця"

Чоловік штампував фальшивки просто у себе в гаражі.

У Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 9 грудня.

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42-річного чоловіка затримали в листопаді саме під час передачі клієнту фальшивих довідок. Як виявилось, раніше засуджений придбав у приятеля саморобні печатки лікаря та медзакладу, а також бланки.

Сертифікати про вакцинацію штампував просто у себе в гаражі. Клієнтів шукав в Інтернеті. За фальшивку брав тисячу двісті гривень.

Районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним у підробці документів. Два роки та один місяць він проведе за ґратами.

За підробку сертифікатів жителя Кривого Рогу засудили до 25 місяців за ґратами | Новини України

Нагадаємо, майже півтори тисячі осіб з фейковими COVID-сертифікатами прийшли за справжньою вакциною на Закарпатті.

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