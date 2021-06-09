Рідні шукають уже третій місяць: у Київській області за загадкових обставин зник 21-річний військовий (фото)

Пів року тому Віталій повернувся зі Сходу.

У Київській області зник 21-річний військовий, учасник бойових дій Віталій Кондратьєв. Рідні шукають хлопця вже третій місяць.

Востаннє Віталія бачили 6 березня 2021 року у місті Біла Церква, де розташована його військова частина.

Про це ТСН.ua розказала мати хлопця Олена.

"Віталій зник за загадкових обставин у місті Біла Церква 6 березня 2021 року, його нібито виселили з військового гуртожитку, і він з усіма речами попрямував у невідомому напрямку. Згодом його комбат мені сказав, що там у гуртожитку був якийсь конфлікт, було вибито двері, розбитий унітаз, але подробиці не розголошували, а щоб зам'яти це все діло, Віталія нібито попросили написати заяву на виселення за власним бажанням. Але про це я дізналася не так давно", - розповіла жінка.

Куди далі пішов її син, вона не знає. Ще мати розказала, що напередодні зникнення син помирився зі своєю дівчиною і перебував у піднесеному настрої.

Того ж дня, 6 березня, Віталій Кондратьєв заходив у соцмережі. Далі слід хлопця обірвався…

Незважаючи на звернення до поліції та військової прокуратури, за словами матері, Віталія відтоді ніхто особливо не шукає.

Фастівська поліція (Віталій - мешканець міста Фастів, Київської області - ред.) кримінальну справу одразу після зникнення не відкрила, натомість переслала заяву матері у військову частину Віталія.

Олена розповіла, що 3 червня написала повторну заяву у Фастівську поліцію, її зареєстрували, але поспілкуватися зі слідчим матері поки що так і не вдалося.

"Віталій свій обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України виконав у повному обсязі та продовжував це робити до свого зникнення. Він восени повернувся зі Сходу, де пів року ніс службу, потім до березня перебував у військовій частині у Білій Церкві", - каже мати.

У Фастівській поліції ТСН.ua розповіли, що заяву матері вони зареєстрували.

"Заява зареєстрована, ми вивчаємо деталі, а чи відкрите провадження, сказати не можемо, таку інформацію ми не розголошуємо", - пояснили у поліції Фастова.

Пізніше у поліції у відповіді на запит ТСН.ua повідомили, що Віталій Кондратьєв у розшуку за Фастівським райуправлінням не перебуває.

"За інформацією стосовно самовільного залишення В. Ю. Кондратьєвим, 1999 року народження, розташування військової частини відкрито кримінальне провадження, яке перебуває у територіальному управлінні ДБР", - сказали нам у Фастівському райуправлінні поліції Київської області.

Мати дуже сподівається знайти сина живим і просить усіх, кому щось про нього відомо, звертатися за телефонами: 068 777 0112 або 102.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. На днях до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання