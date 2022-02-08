За півкілометра від берега з дитиною: у Дніпрі риболовам нагадали про небезпеку перебування на льоді

Дістатись екстремалів було не просто.
Рятувальники в Дніпрі вирушили у рейд, аби вкотре нагадати риболовам про небезпеку перебування на льоду за плюсової температури.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 лютого.
Дістатись екстремалів було не просто, бо ж лунки вони насвердлили за 500 метрів від берега. І у жодного не було ані рятувального жилета, ані інших знарядь захисту. Та найбільше рятувальників здивували жінка з дитиною, які прогулювались за півкілометра від берега.
Нагадаємо, що у Херсонській області 42-річний охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води двох дітей, які тонули на Дніпрі.
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