За порушення дисципліни - на облік поліції: у Коломиї батьки обурені виховними методами у школі

У навчальному закладі обурення батьків заперечують.

Якщо не будеш слухати вчителів або просто глянеш під час уроку в телефон, поставлять на облік у поліцію. Мама учня з Коломиї, що на Прикарпатті, написала пост в батьківську групу про те, як директор їхньої школи карає учнів за порушення дисципліни.

Чи має право школа проводити такі виховні заходи з участю поліції за найменше порушення? "Сніданку з 1+1" вдалось поспілкуватись з обуреними батьками, а також дізнатись позицію школи.

Мама учня п'ятого класу Ірина дізналася про те, що її син як порушник спілкуватиметься з поліцією, випадково. "Робивши домашнє завдання вдома з дитиною, дійшовши до списку до польської мови, мені він каже: " Польську мову робити не буду. Мене завтра на уроці польської мови не буде, бо мене вестимуть до поліції", - згадує жінка.

Хлопчик розплакався і почав розповідати мамі, що він потрапив до списку порушників, бо на уроці фізкультури взяв до рук телефон. "Дітям погрожують, що їх поставлять на облік в поліцію, що на облік поставлять їхніх батьків. Поліція буде приходити до них додому перевіряти, що вони там роблять. Поліція буде приходити до школи", - каже Ірина.

Зі слів мам тих учнів, які за порушення дисципліни потрапили до спику, відправляють на виправні лекції з поліцією. Батьків про це не попереджали: "Жодна мама з класу не знала, жодний тато... що настільки можна залякати цих дітей. Настільки принизити, що вони будуть боятися сказати мамі про це".

Своєю чергою, директор Коломийського ліцею №6 Лідія Семенюк слова мами заперечує. Буцімто на лекції до поліції учні йдуть із власної волі, батьки дітей попереджені, а виховні бесіди не зривають навчальний процес, адже проводяться після уроків.

Утім, адвокат Антон Бондаренко наголошує: навіть формування такого списку порушників - це вже порушення закону про охорону дитинства та має ознаки булінгу. "Це така традиція ще від радянських часів, яка спрямована на те, щоб дітей залякати, принизити і якимось чином їх утримати від порушень дисципліни", - переконаний він.

Якщо ж такі заходи проводять ще й замість уроку - то це пряме порушення права на освіту: "Залучення дітей до заходу і робіт, які не передбачені освітньою програмою, забороняється".

Тим часом психологиня Ольга Величко застерігає: подібні методи виховання розділяють учнів у класі та неабияк травмують дитину, що порушила поведінку. "Діти, які маи спілкування з поліцією, так чи інакше до них змінюється ставлення підлітків. Діти починають від них відвертатися. Крім того, такі діти можуть стати вигнагцями", - пояснює спеціалістка.

Батьки мають право подати скаргу спочатку до директора школи, а якщо немає реакції, то писати заяву до управління освіти. Подібні дії з боку адміністрації школи є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо провину доведуть, то складуть адміністративний протокол і сягнуть штраф від 850 грн до 3,4 тис. грн.

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